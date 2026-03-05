Se confirma la vuelta Jayson Tatum y la NBA tiembla

Shams Charania de ESPN, voz oficiosa de la Liga, anuncia que la estrella de los Celtics estará sobre el parqué el viernes contra Dallas Mavericks

¡Ya tenemos el notición de la temporada! Tal y como se venía rumoreando desde hace meses, Jayson Tatum se ha recuperado de manera asombrosa de su rotura del tendón de Aquiles y en unos días, exactamente este viernes 6 de marzo contra Dallas Mavericks, volverá a jugar un partido con los Boston Celtics.

La noticia de que el campeón de 2024 regresa a la voz de ya ha sido adelantada por Shams Charania de ESPN, quien bebe de manera directa de la NBA, por lo que sus informaciones son fieles a la realidad. Siguiendo su pista tenemos que el alero de los verdes ha tardado menos de 10 meses en estar listo para volver a las canchas tras sufrir una de las lesiones más duras para un jugador de baloncesto.

Aunque tras leer al citado periodista no hacían falta más 'pistas' para entender que Tatum va a jugar desde ya, los Celtics tampoco se han quedado atrás y han actualizado el parte médico del equipo para catalogarle como duda para el choque contra los de Texas, paso casi protocolario antes de su debut en el presente curso 2025-26.

Tal y como habíamos mencionado ya en alguna ocasión, la decisión de Tatum –tomada en principio hace meses– está también alimentada por el fantástico funcionamiento del equipo, que en estos momentos es segundo de la Conferencia Este solo por detrás de los Detroit Pistons.

En desarrollo.