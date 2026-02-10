Los Celtics mandan a Hugo González a la G-League... con Jayson Tatum

La franquicia de Massachusetts ha confirmado que Tatum tiene el OK para entrenarse 5 contra 5 y que tendrá al español enfrente para probarlo

Los Boston Celtics han ofrecido dos noticias en las últimas horas que podrían cambiar todo el panorama inmediato para ellos y para la lucha por el título en la NBA. Éstas han llegado después de la derrota sufrida frente a los New Yor Knicks en el Garden, en la que el español Hugo González estuvo especialmente desacertado y falló cuatro de los cinco tiros que intentó, tres de ellos desde más allá del arco.

La primera de esas noticias es ilusionante y la filtró el insider Chams Charania. Se trata del regreso de Jayson Tatum a los entrenamientos, con un trabajo controlado de 5 contra 5. “Jayson Tatum ha comenzado a entrenarse cinco contra cinco con los entrenadores. Ha trabajado con ahínco en su rehabilitación en cada momento. Jayson Tatum tiene más requisitos por cumplir. Tiene que entrenar con el equipo. Y quiere volver lo más parecido posible a Jayson Tatum. Ni una sombra. Ni una versión inferior”, afirmó el comentarista de ESPN a través de sus perfiles en las redes sociales.

La segunda noticia importante es que manda a Hugo González y al británico Amari Williams al equipo de la Liga de formación de la NBA (G-League). Podría pensarse que es un 'castigo' para el español, que ha bajado su nivel en los últimos partidos, pero la realidad es muy diferente. Han bajado al español para que se entrene con Jayson Tatum.

Entre el ex del Real Madrid y Tatum hay una buena relación, forjada en los entrenamientos que estuvo haciendo el español como adaptación al inicio de temporada. Y donde coincidió con la estrella del equipo, que sigue recuperándose de la rotura del tendón de Aquiles que sufrió en el 'play off' de la pasada temporada.

Tatum apunta a regresar para los 'play offs'

La intención de los Celtics con el 'descenso' de González y de Williams es que suba la intensidad en los entrenamientos de Tatum y éste pueda tener duelos reales ante 'rivales NBA'.

Esa intención contrasta con lo transmitido por la franquicia y por el propio Jayson Tatum, que veían casi imposible que regresara esta temporada. Esa cautela la transmitió el mismo presidente de operaciones de baloncesto de los Celtics, Brad Stevens. “El mejor momento para que Jayson Tatum regrese es cuando esté al 110% de salud. Con el alta médica completa y con total tranquilidad”, afirmó.

Ahora, con dos meses aún por delante para adaptarse y con los 'play offs' casi asegurados, ya no se ve tan difícil que el gran jugador de los Celtics pueda regresar a las pistas este mismo año. Si lo logra a pleno rendimiento, Hugo González tendrá alguna culpa de ello.