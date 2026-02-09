30 aniversario

Los Knicks mandan un serio aviso a unos Celtics en los que cae Hugo González

El equipo neoyorquino asalta el Garden y le arrebata la segunda plaza en el Este; los Clippers siguen ganando sin Harden

Hugo González no vivió s mejor noche en el Celtics-Knicks@nyknicks

Antonio José MedinaAntonio José Medina 3 min lecturaSin comentarios

Un Boston Celtics - New York Knicks no es un partido más en el Este en las últimas temporadas y, en este caso, era decisivo en la pelea por la segunda plaza tras la remontada del equipo de Massachusetts y el pequeño bache que sufrió el conjunto neoyorquino.

Los Knicks se esperaron tras un primer cuarto y ya no perdieron la delantera. Liderados por un gran Jalen Brunson, autor de 31 puntos y 8 asistencias, el conjunto de Nueva York ganó de forma clara en el Garden (89-111).

Debutó el puertorriqueño José Alvarado, el último refuerzo de los Knicks, y se hizo notar con 12 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias, 2 robos y un tapón en unos 25 minutos que estuvo en pista. El triunfo permite a los Knicks arrebatarle la segunda plaza en el Este a su máximo rival.

Hugo Gonzalez estuvo 12 minutos en pista, en los que aportó dos puntos en un mal día en el tiro, tras sólo meter un uno de cinco en tiros y fallar los tres triples que intentó. A eso sólo pudo añadir un rebote defensivo. Jaylen Brown, por su parte, volvió a ser el mejor de los Celtics. Acabó con 26 puntos, pero sólo se vio 'acompañado' por un Derrick White que se fue a los 19. Vucevic debutó también, en este caso con los de Boston, y lo hizo con 11 puntos y 6 rebotes.

Kawhi Leonard, todo un líder para los Clippers

Los que siguen sorprendiendo son Los Angeles Clippers, que no paran desde la salida de James Harden. en este caso, además, lo hicieron a domicilio y ante uno de los equipos más potentes del Oeste: los Minnesotta Timberwolves.

Kawhi Leonard volvió a estar a un nivel superlativo y se fue a los 41 puntos y 8 rebotes, mientras que Anthony Edwards, con 23 puntos, fue el mejor de los Wolves.

En los otros dos partidos disputados en esta jornada se dieron los resultados esperados. Los Wizards, sin poder contar aún con Trae Young y con Anthony Davis, son carne de cañón y cayeron claramente ante los Heat.

Los Raptors, por su parte, no tuvieron problemas para derrotar a los Indiana Pacers liderados por Scottie Barnes, autor de 25 puntos, 14 rebotes y 6 asistencias.

Resultados NBA hoy 9 de febrero

Minnesota Timberwolves 96-115 Los Angeles Clippers

Toronto Raptors 122-104 Indiana Pacers

Washington Wizards 101-132 Miami Heat

Boston Celtics 89-111 New York Knicks

