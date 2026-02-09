Alperen Sengun, acusado de sexista y con el All Star como premio

El pívot turco, que la pasada semana protagonizó un sonado altercando con una árbitra, ha sido seleccionado a última hora para el partido de las estrellas de la NBA

Alperen Sengun está siendo protagonista en la temporada en la que Kevin Durant llegó para liderar a los Houston Rockets. El turco llegó de hacer un gran Eurobasket y no ha bajado su nivel, hasta el punto de convertirse no sólo en el apoyo de Durant, sino en el líder del conjunto texano en un gran número de partidos.

Pese a ello, no entró en el All Star, donde sí estaba su veterano compañero. La baja de la estrella de los Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, le ha abierto la puerta al partido de las estrellas, que tendrá lugar este próximo fin de semana en el Intuit Dome de Inglewood, ciudad lindante a Los Ángeles, y sede habitual de Los Angeles Clippers.

La noticia fue oficializada por el comisionado de la NBA, Adam Silver, y significará la segunda participación de Sengun en un All Star después de debutar la pasada temporada. La baja de Gilgeous-Alexander será importante en el equipo 'Mundo', que engloba a todos los jugadores no estadounidenses en el renovado formato con el que parte esta edición 2026 del All Star. Pero se refuerza con un Alperen Sengun que promedia este año 20,8 puntos, 9,4 rebotes y 6,3 asistencias por partido con los Rockets.

Este año, el All Star consistirá en un minitorneo entre tres equipos -dos de Estados Unidos, llamados 'Barras' y 'Estrellas', y uno del 'Mundo'- y, tras un triple enfrentamiento, se jugará una final con los dos mejores.

Alperen Sengun aclara su altercado con la colegiada a la que insultó

Alperen Sengun no sólo ha sido noticia de las últimas horas por su presencia en el All Star, sino que también lo ha sido por haber ofrecido disculpas públicas tras tener un intercambio verbal con una colegiada de la NBA en el partido que enfrentó a los Rockets el miércoles ante los Celtics.

El pívot turco llamó "puta" a la colegiada y, tras viralizarse por las redes sociales, ha sido acusado, por ese motivo, de sexista. Sengun se ha apresurado a pedir disculpas por su actitud y se escudó en la frustración que tenía por la dura derrota que estaba sufriendo ante el conjunto de Boston. “Fue inmaduro de mi parte. Fue solo en el momento, y dije algunas cosas que no debía decir, pero me sentí mal”, señala el jugador de los Rockets, quien añadió que se arrepintió inmediatamente de sus palabras.

“A veces uno no puede controlarse, pero debería haberlo pensado mejor. Fui al vestuario, le estreché la mano y le dije que eso no volvería a suceder. Simplemente pasó en el calor del momento. Ella lo entendió y fue bueno para ambos”, desveló el internacional otomano.