LeBron James no sostiene a los Lakers en una noche de peleas y expulsados

Los Thunder evitaron el descalabro en Los Angeles tras dos derrotas consecutivas en una jornada donde no sirvió el triple doble de Jokic o en la que volvió a ganar Jordi Fernández con los Brooklyn Nets

La baja de Luka Doncic pesó más que la de Shai Gilgeous-Alexander y los Thunder evitaron perder el liderato en la NBA a manos de los Pistons -con quienes están empatados- tras ganar a los Lakers en el último cuarto en una jornada en la que Cavaliers vencieron en Denver y hubo pelea en Charlotte y Mineápolis.

Tras dos derrotas consecutivas, una tercera habría sumido a los campeones en una crisis, de ahí que ganar en el Crypto.com Arena se antojara como vital. Más cuando en los Lakers aún no está Doncic y Reaves tiene limitados los minutos tras su regreso.

La clave, más que en los ausentes, estuvo en el regreso once partidos después de Jalen Williams, que fue determinante al anotar 23 puntos, 13 de ellos durante el último cuarto. LeBron James (22 puntos) y Marcus Smart (19 puntos) lograron mantener a los Lakers en el partido hasta el último cuarto, en el que los de Oklahoma marcaron diferencias y no las soltaron.

Peleas en los Hornets-Pistons y Timberwolves-Hawks

La nota triste de la jornada se vivió Charlotte y Mineápolis. En el primero, los Pistons salvaron un duro partido, cortaron la progresión de los Hornets -llevaban 9 victorias seguidas- y mantienen la lucha con los Thunder por acabar con el mejor récord de la NBA a final de temporada. Cade Cunningham, con 33 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias, resultó clave en el triunfo de los Pistons por 104-110.

Sin embargo, la noticia estuvo en la pelea que se produjo en el tercer cuarto, y que acabó con las expulsiones de Moussa Diabaté, Miles Bridges, Jalen Duren e Isaiah Stewart. A ellas se añadió luego la del entrenador de los Hornets, Charles Lee, por protestar airadamente a un árbitro.

La otra pelea de la noche se produjo en Mineápolis y eso pese a la cómoda victoria (138-116) de los Minnesota Timberwolves ante los Atlanta Hawks, con 30 puntos para Anthony Edwards en los primeros y 38 de CJ McCollum para Atlanta. En este caso, los que acabaron a golpes fueron Naz Reid y Mouhamed Gueye, que también fueron expulsados.

Nikola Jokic, otro triple doble y derrota de los Nuggets

El triple doble de Nikola Jokic fue insuficiente para ganar a unos Cavaliers en los que Donovan Mitchell se fue a los 32 puntos y 10 asistencias. Sin Stephen Curry, los Warriors salvaron una situación límite -perdían de 17- frente a los Grizzlies con una canasta del brasileño Gui Santos en el último instante. Santi Aldama y Ja Morant siguen de baja y su equipo lo nota.

La parte positiva en cuanto a los españoles estuvo en el triunfo de los Brooklyn Nets de Jordi Fernández, que sumaron su segunda victoria seguida tras ganar por 123-115 a los Chicago Bulls.

Resultados NBA hoy 10 de febrero

Charlotte Hornets 104-110 Detroit Pistons

Brooklyn Nets 123-115 Chicago Bulls

Miami Heat 111-115 Utah Jazz

Orlando Magic 118-98 Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves 138-116 Atlanta Hawks

New Orleans Pelicans 120-94 Sacramento Kings

Denver Nuggets 117-119 Cleveland Cavaliers

Golden State Warriors 114-113 Memphis Grizzlies

Los Angeles Lakers 110-119 Oklahoma City Thunder

Portland Trail Blazers 135-118 Philadelphia 76ers