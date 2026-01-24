Ni Kevin Durant ni Shai Gilgeous-Alexander, el héroe de la jornada NBA es Hugo González

El novato español clavó el triple que forzó la prórroga y permitió finalmente la victoria de los Boston Celtics en cancha de Brooklyn Nets

¿Ha nacido una estrella? Seguramente no, pero pocos novatos más especiales hay en el presente en la NBA. Hugo González, quien ya había encandilado a los Boston Celtics a base tesón y esfuerzo sobre el parqué, ha optado por sacarse ahora de chistera su muñequita, esa que anoche clavó un puñal en el corazón de los Brooklyn Nets al forzar la prórroga en el último instante. Sí, fue la imagen de la jornada de esta pasada madrugada en la NBA, una que se impone incluso por encima de dos MVP como son Kevin Durant y Shai Gilgeous-Alexander.

Por el joven español se lo merece. Ya comentó hace semanas Derrick White que el esfuerzo en pista de Hugo es algo que no puede ni empezar a discutir noche tras noche, pero es que ahora además está sumando con mayor asiduidad en ataque; tanto es así que en territorio neoyorquino estuvo perfecto para conseguir 10 puntos en 19 minutos sobre el parqué con un 4 de 4 en el lanzamiento (incluyendo un 2 de 2 en triples). Y no se quedó ahí, puesto que bajo los aros aportó 7 rebotes y como guinda dejó 1 asistencia, 1 robo y 1 tapón. Exacto, suma en todas las facetas del juego.

Pese a tener un papel secundario en la rotación de Joe Mazzulla, la realidad es que desde ese rincón de jugador de rol se está labrando un futuro entre los mejores jugadores del mundo. Los verdes ven reflejado su orgullo en él y todo apunta a que hará carrera con ellos, al menos durante un tiempo. Y por cierto, todo lo que hemos destacado lo está haciendo en el que es segundo mejor equipo de la Conferencia Este con un balance de 28-16.

Indiana se toma la revancha de las Finales

Está siendo un año duro para los Indiana Pacers al no poder contar con Tyrese Haliburton, pero al menos se han dado un alegrón anoche al ir a cancha de Oklahoma City Thunder y vencer por 114-117. Es un triunfo de enorme mérito y que además les subraya como uno de esos equipos que más le tienen cogida la media a los actuales campeones, quienes no pudieron batirles ni contando con una actuación estelar de 47 puntos por parte de Shai Gilgeous-Alexander.

Resultados de la última jornada en la NBA

Detroit Pistons 104-111 Houston Rockets

Atlanta Hawks 110-103 Phoenix Suns

Brooklyn Nets 126-130 Boston Celtics

Cleveland Cavaliers 123-118 Sacramento Kings

Memphis Grizzlies 127-133 New Orleans Pelicans

Oklahoma City Thunder 114-117 Indiana Pacers

Milwaukee Bucks 100-102 Denver Nuggets

Portland Trail Blazers 98-110 Toronto Raptors