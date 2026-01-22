Problemas en la rodilla para Santi Aldama y Hugo González vuelve por sus fueros

El canario no jugó en la derrota de los Grizzlies y su equipo desveló que era por un problema de rodilla; Hugo sigue sumando tras apenas jugar en el último partido

Los Celtics de Hugo González no paran de ganar. Sólo la gran temporada de unos Pistons que también vencieron en Nueva Orleans les impide liderar el Este cuando todas daban por hecho que sería una temporada de transición y que su lucha estaría por estar en el 'play-In'. El equipo de Massachusetts aprovechó su emparejamiento ante uno de los peores equipos de su conferencia este año, los Pacers, y siguió sumando y manteniendo a raya sus más directos rivales.

Los Knicks, terceros, pese a ganar en Brooklyn, llevan tres victorias en los diez últimos partidos, y ya tienen también encima a los Toronto Raptors, que cierran el Top-4 y que también ganaron en esta jornada de la NBA a los Kings en Sacramento.

Hugo González volvió a sumar minutos después de que, en el último partido, apenas hubiera jugado dos. El ex del Real Madrid estuvo 11 minutos en pista, en los que aportó cinco puntos, con un 3 de 5 en el tiro y un 1 de 2 en triples, a los que sumó dos rebotes. Jaylen Brown, una vez más, fue el mejor de los Celtics e hizo un doble-doble de 30 puntos y 10 rebotes.

Las alegrías españolas acabaron ahí, ya que los Grizzlies de Santi Aldama cayeron en su primer partido tras la gira europea y, por si fuera poco, el ala-pívot español no jugó, ya que según desveló su equipo tiene problemas y dolor en su rodilla derecha.

Los 23 puntos y 12 asistencias de un Ja Morant que ha vuelto a coger la batuta en los Grizzlies, no fueron suficientes y los Hawks ganaron por 122-124 con 32 puntos y 15 rebotes de Jalen Johnson.

Humillación de los Nets de Jordi Fernández

Peor lo hicieron los Brooklyn Nets de Jordi Fernández, que ofrecieron una de las actuaciones más ridículas de la NBA, no pasaron de 20 puntos en ningún cuarto y acabaron el partido con unos pobres 66 puntos y con los 11 puntos de Ziaire Williams como mejor anotador. Los Knicks hicieron sangre de sus vecinos y se resarcieron de las últimas derrotas casi doblándolos en el marcador (66-120).

La jornada también dejó un duelo entre los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo y los Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander que ganaron estos últimos por 102-122 gracia a un primer cuarto demoledor. El canadiense se llevó el duelo entre las dos estrellas con 40 puntos, 11 asistencias y 7 rebotes. Antetokounmpo, por su parte, aportó 19 puntos (8 de 11 en tiros de campo), 14 rebotes y 7 asistencias

Resultados NBA hoy 22 de enero

Charlotte Hornets 87-94 Cleveland Cavaliers

Boston Celtics 119-104 Indiana Pacers

New York Knicks 120-66 Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies 122-124 Atlanta Hawks

New Orleans Pelicans 104-112 Detroit Pistons

Milwaukee Bucks 102-122 Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings 109-122 Toronto Raptors