Luka Doncic 'prescinde' de LeBron James y Victor Wembanyama responde alto y claro

El genio esloveno brilla en ausencia del Rey para tumbar a los Knicks y levantar el ánimo de una Lakers aún por definir

¡Vaya jornada en la NBA! Con partidazos y actuaciones enormes, fue una madrugada para disfrutar y sacar conclusiones de cara a la recta final de la temporada regular y, sobre todo, para ir colocando piezas de cara a playoffs. Y ojo, en esa suma de factores resulta que los Lakers son más de lo que parecían de la mano de Luka Doncic (y sin LeBron James), mientras que los San Antonio Spurs confirman que son un auténtico coloso con un Victor Wembanyama que simplemente arrasa noche tras noche. ¡Vamos al lío!

Empezamos por Los Ángeles. Lejos de ese equipo vulnerable que hemos contemplado muchas noches, los Lakers que recibieron anoche a los Knicks se mostraron fieros. No exageramos. Ya no es que Luka Doncic acabase dolorido de una muñeca y aun así siguiese chocando con rivales, es que a nivel colectivo fue un ejercicio de pundonor y defensa que se tradujo en dejar a los New York Knicks en tan solo 97 puntos, forzando hasta 18 pérdidas.

Lo más curioso de la noche es que esa gran defensa llegó con la ausencia de LeBron James. Exacto, es como si los Lakers y Doncic hubiesen prescindido del Rey para mostrar su mejor cara con una fórmula bastante básica: Luka decide en ataque y atrás todos a morder. No es que sea un truco sacado de una chistera, pero así es como en Dallas empezó a brillar el esloveno –eso y con tiradores alrededor–.

Al final del partido la sensación era que unos Lakers como estos sí competirían ante cualquiera, aunque estaría por ver que fuese sostenible en una serie de siete partidos. Por cierto, Luka se fue hasta los 35 puntos.

Los Spurs de Wembanyama intimidan y Boston no se queda atrás

Son los otros dos grandes ganadores de la noche. San Antonio recibía a unos Rockets ideados para ir a por el campeonato y lo cierto es que no le dieron opción alguna. Victor Wembanyama se marchó a los 29 puntos, 8 rebotes y 4 tapones en 30 minutos para llevar al triunfo a los suyos por 145-120 y, de paso, contestar a los Lakers marcando territorio.

En cuanto a los Boston Celtics, estos visitaron a los emergentes Cleveland Cavaliers para dejar claro que con la vuelta de Jayson Tatum son poco menos que un súper equipo. El alero All-NBA aún debe alcanzar su mejor forma, pero es obvio que con él los verdes van a por todas.

Resultados de la noche en la NBA

Boston Celtics 109 - 98 Cleveland Cavaliers

New York Knicks 97 - 110 Los Angeles Lakers

Detroit Pistons 110 - 121 Miami Heat

Dallas Mavericks 92 - 122 Toronto Raptors

Washington Wizards 118 - 138 New Orleans Pelicans

Orlando Magic 130 - 91 Milwaukee Bucks

Houston Rockets 120 - 145 San Antonio Spurs

Indiana Pacers 111 - 131 Portland Trail Blazers

Chicago Bulls 110 - 126 Sacramento Kings

Charlotte Hornets 99 - 111 Phoenix Suns