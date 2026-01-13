Milwaukee Bucks toma posiciones para fichar a Ja Morant

La franquicia de Wisconsin parece decidida a hacer un movimiento agresivo antes del cierre del mercado de fichajes para que Giannis Antetokounmpo pueda competir por todo

Ja Morant tiene poco mercado, pero tiene. El base de los Memphis Grizzlies ha agotado la paciencia de su actual equipo y desde hace días está en el mercado con todas las de la ley; tanto es así que Shams Charania de ESPN recalcó que ya estaban conversando con equipos para buscarle una salida antes de la fecha límite de traspasos. Pues bien, un posible comprador que se está posicionando es Milwaukee Bucks.

Según informa el periodista Jake Weinbach, quien colabora con ESPN y NBC, la organización de Wisconsin está ganando impulso de cara a ser un pretendiente de peso en la carrera por el base All-Star de los Grizzlies. A día de hoy, y sin que se conozca oferta de por medio, los Bucks parecen tener claro que quieren hacerse con Morant, pero no tanto el precio a pagar por él.

Con el 5 de febrero como fecha límite, en Milwaukee entienden que no deben precipitarse y que incluso están a tiempo de mirar otras opciones, pero parecen decididos a ser agresivos, toda vez que tienen el compromiso de Giannis Antetokounmpo para seguir con ellos.

Así es. El griego, a quien muchos han dado por traspasado desde hace meses, rompió una lanza en favor de su actual equipo al señalar que jamás pedirá el traspaso; es decir, que salvo que sea la gerencia la que se mueva en la dirección de despedida, él está dispuesto a seguir.

Un Ja Morant para convencer a Giannis

Tal determinación da al equipo una última bala, una que desean aprovechar para que el futuro que en estos momentos pinta más que nublado se aclare. Con Damian Lillard tocaron hueso, pero eso puede cambiar si logran meter en la película a un Morant de 26 años que tiene contrato para este curso y dos más.

La realidad es que Milwaukee necesita resultados inmediatos para convencer a Giannis de seguir en el equipo. Acabando contrato junio de 2027, está claro que los Bucks estarán el próximo verano en un escenario de traspaso o perder a The Greek Freak a cambio de nada si no se mueven. Puede que con Morant, y buenos resultados, le convenzan para renovar.

El precio a pagar por la estrella de Memphis

Esa es la parte más peliaguda de la ecuación. Milwaukee tiene activos como Kyle Kuzma, Ryan Hollins o Bobby Portis que encajarían perfectamente en un traspaso. En cuanto a rondas para el draft andan cortos, ya que poseen tres primeras, pero con derecho swap para otros equipos. En todo caso, el precio no debería ser muy elevado, tal y como se ha comprobado recientemente con la salida de Trae Young de los Atlanta Hawks.