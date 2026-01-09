Giannis Antetokounmpo cierra la puerta de los Bucks de forma definitiva: "No va con mi personalidad"

La franquicia de Wisconsin dejo claro hace tiempo que sólo se planteará un traspaso si Giannis Antetokounmpo lo pide y el griego ya ha dicho que no lo va a hacer

El regreso de Giannis Antetokounmpo tras su lesión, que ha mejorado algo el balance de los Milwaukee Bucks, y su compromiso con la franquicia de Wisconsin no han rebajado el nivel de los rumores en torno a su persona. Tanto él como los Bucks habían aclarado que no iba a moverse a mitad de temporada. Y de hecho, los analistas que hablan directamente con los ejecutivos de los equipos, aseguraban que en Milwaukee están más pendientes de reforzar el equipo que de buscarle un sustituto a Antetokounmpo.

Aunque eso no quita que, viendo las malas perspectivas un año más para los Bucks, los rumores se hayan traspasado al próximo año, cuando supuestamente, Giannis Antetokounmpo sí podría salir del equipo en el que ha estado toda su carrera en la NBA.

Los Bucks han dejado claro que si la estrella griega no pide abiertamente salir, no moverán un dedo para que lo haga. Y ha sido el propio Giannis Antetokounmpo el que ha cerrado el caso con una sentencia concluyente: "Nunca habrá una oportunidad, ni un momento en el que salga a decir: 'Quiero que me traspasen'. Eso no va con mi personalidad", señala el griego a The Athletic tras la última derrota de los Milwaukee Bucks, por 120-113 ante los Golden State Warriors.

Los Milwaukee Bucks, fuera de play off

Ahora mismo, los Milwaukee Bucks marchan undécimos en el Este y están fuera, incluso, de jugar el 'play-in'. Aunque tienen cerca a Chicago Bulls y Atlanta Hawks, que son los dos equipos que les preceden en la tabla. Con 16 victorias y 21 derrotas, el equipo de Wisconsin ha mejorado desde el regreso de Giannis y espera ir a más en las próximas semanas, en las que quiere, a toda costa, reforzar el equipo. No sólo para este año, sino para convencer a su estrella de que el proyecto le puede volver a llevar a luchar por ser campeón de la NBA.

Hace semanas que el nombre de Zach LaVine, al que los Sacramento Kings se quieren quitar antes de que finalice el periodo de traspasos a principios de febrero, está sobre a mesa. La cuestión es cómo lograr encajarlo sin ceder al otro jugador diferencial que ha llegado este año: Myles Turner.

No es el único. Según informa Sam Amick en The Athletic, hay tres nombres más que barajan los ejecutivos de los Bucks. Entre ellos, el más codiciado es la estrella de los Nets de Jordi Fernández: Michael Porter Jr. Se trata de un jugador al que siguen varias franquicias de cara a la próxima temporada, pero que podría salir ahora que se encuentra en un gran momento y ayudar a la reconstrucción del equipo de Brooklyn.

Junto a LaVine y Porter, Malik Monk y Jerami Grant son los otros dos nombres que señalan y que podrían ayudar a mejorar la dinámica de los Bucks. Lo único que parece claro es que no se van a quedar de brazos cruzados mientras el equipo se hunde pese a contar con uno de los mejores jugadores de la NBA.