Giannis Antetokounmpo dice basta

La estrella de los Milwaukee Bucks confirma lo reseñado hace semanas y habla por primera vez para decir que no está pensando en cambiar de aires a mitad de temporada

"Giannis me habló de simplemente estar donde tiene los pies. Ahí es donde está su enfoque", señalaba hace diez días el analista de la NBA, Chris Haynes, quien aseguraba haber hablado con Giannis Antetokounmpo durante las primeras jornadas tras lesionarse y aseguraba que el jugador de los Milwaukee Bucks no estaba pensando en cambiar de aires a mitad de campeña, sino en recuperarse para tratar de levantar al equipo que hizo campeón en 2021.

"Ese es mi objetivo ahora mismo -superar su lesión-. Quiero superar cualquier obstáculo, hacer que las cosas funcionen, recuperarme y estar ahí para mi equipo", aseguró Haynes que le había dicho. Pese a ello y a que los Bucks están más pendientes de seguir rodeando a su estrella antes de febrero para poder optar al anillo, no han dejado de aparecer franquicias interesadas en este tiempo. La última, unos Miami Heat que buscan un referente que no tienen desde la marcha de Jimmy Butler.

Los Bucks han dejado claro que, de momento, no van a escuchar ofertas. Y Giannis Antetokounmpo aún más claro que no va a pedir una salida. De hecho, ha negado, incluso, que su agente y él hayan hablado con la cúpula de los Milwaukee Bucks, como había desvelado el conocido insider Shams Charania.

"Si mi agente habla con los Bucks al respecto, es él mismo. Puede tener la conversación que quiera al respecto. Al fin y al cabo, yo no trabajo para mi agente. Mi agente trabaja para mí. Y habrá conversaciones que se realizarán entre él y los Bucks, y él y otros jugadores, y él y otros equipos y otros gerentes generales, ejecutivos de toda la Liga. Pero, personalmente, no he tenido la conversación con los Bucks", afirma el griego, que ha roto su silencio en declaraciones a Eric Nehm, de The Athletic.

Antetokounmpo asume que seguirán los intentos

Antetokounmpo refrenda así lo dicho hace días por Chris Haynes y, aunque asume que los rumores no se van a desvanecer y que van a seguir apareciendo pretendientes, espera que finalmente decaigan cuando conozcan su firme postura. "¿Espero que termine? Sin duda. ¿Creo que va a terminar? No. Cuando la gente ve grietas, ve oportunidades. Si yo fuera el otro ejecutivo, probablemente haría lo mismo", indica el internacional heleno.

Giannis Antetokounmpo sabe que ése es el juego en la NBA, que el rumor vende y que, a veces, ha acabado por cambiar una situación. Él asegura que no será su caso y que sólo quiere volver a jugar con sus compañeros en los Bucks. "Sigo centrado en mis compañeros. Lo más importante es que estoy centrado en recuperarme. Y luego en cómo puedo ayudarlos desde la banda o animarlos a jugar con libertad", indicaba el jugador franquicia del equipo de Wisconsin, que pese a la mala racha sin él, ha avisado que se lo va a tomar con calma. “A veces uno se apresura a volver porque quiere ayudar. Y quizá fue un error. Lo he hecho toda mi carrera”, admitía.