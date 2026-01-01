Milwaukee cierra la puerta y Giannis Antetokounmpo elige forzar hasta el límite

El jugador griego asegura que su agente tiene libertad para negociar su futuro, pero a su vez se muestra dispuesto a no mover ficha hasta el último momento

Salvo sorpresa mayúscula, la historia entre Milwaukee Bucks y Giannis Antetokounmpo no va a terminar nada bien. Hace años que la relación se ha ido complicando por los malos resultados del equipo y porque el propio jugador ha atacado el asunto sobre su continuidad en la organización de Wisconsin queriendo elegir cara y cruz. Pues bien, llegados a este punto –poco más de un mes para el cierre del traspaso– parece que hacer oídos sordos es el camino tomado por ambos.

Empezando por el equipo, un mes y medio después de que Shams Charania de ESPN asegurase que el dos veces MVP de la NBA se había movido para resolver su futuro, este ha optado por no descolgar el teléfono, silenciar a otros general manager y hacer como que aquí no está pasando nada. No es que a los Bucks no le gusten las ofertas que recibe, es que ni dejan que se las planteen asegurando que su jugador "es instransferible".

Una tensa espera a partes iguales

Mientras Milwaukee opta por cerrar la puerta –una determinación legítima–, más llama la atención que Giannis se lo esté tomando con tensa calma. Justo antes de comenzar la temporada regular aseguró que quería seguir en el equipo, pero que podía cambiar de opinión en cualquier momento si no se lograban lo resultados deseados, y recientemente ha venido a decir que si le traspasan no pasa nada, que se lo tomaría bien...

The Greek Freak tiene marcada la ruta de su marcha, pero el reputado periodista Marc Stein recalca que su elección a estas alturas de la película es forzar hasta el límite; es decir, no tomar determinación o medida alguna respecto a su posible cambio de equipo hasta que la fecha del cierre del mercado de traspasos –jueves 5 de febrero para la campaña 2025-26– esté casi encima.

Giannis Antetokounmpo, sin palabras pero esperando movimientos

El campeón de la NBA en 2021 entiende que no tiene por qué hacer más. Hace tiempo dejó claro al equipo qué quería conseguir este curso y bajo qué circunstancias desearía salir. Esa segunda parte es la que domina el presente con varios equipos como Atlanta Hawks tras sus pasos. Más claro: Antetokounmpo da por hecho que los Bucks harán lo correcto –según lo hablado con ellos– y que por tanto no necesita señalarse más en el presente.

La cuestión es que sea intercambiado o no en estas próximas cinco semanas hasta el cierre del mercado, el entendimiento con la organización de Milwaukee parece roto, lo cual les aboca a no conseguir ninguna de las partes lo que quieren. Por un lado el jugador parece lejos de acabar en alguno de sus destinos predilectos, Knicks y Heat. Por otro, el equipo ve como su activo pierde valor casi por días, ya que su contrato concluye en junio de 2026 y una renovación está fuera del tablero.