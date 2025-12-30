Giannis Antetokounmpo le da la vuelta a la tortilla

El ala-pívot griego le ha cambiado la cara a los Milwaukee Bucks, que volvieron a ganar en una jornada con triunfos de los favoritos y lesión de Nikola Jokic

No juega aún sus minutos habituales, ni tampoco puede forzar como lo hace tradicionalmente, pero el impacto de Giannis Antetokounmpo en los Milwaukee Bucks y en los partidos es tremendo. Dos encuentros lleva el griego desde su regreso y los dos han acabado en victoria, cuando sin él, el equipo de Wisconsin sumaba derrota tras derrota y era uno de los peores conjuntos de la NBA.

Antetokounmpo se fue a los 24 puntos, 7 asistencias y 4 rebotes en los 25 minutos que estuvo en pista. El internacional heleno anotó, pero sobre todo, con la vigilancia que acumula, dio alas a sus compañeros para que incrementaran sus números. Bobby Portis se fue a los 25 puntos, Myles Turner a los 23, Kevin Porter Jr sumó 15... y los Milwaukee Bucks ganaron a domicilio a los Charlotte Hornets por 113-123.

Este duelo fue uno de los destacados de una noche en la que hubo pocas sorpresas. En la que los Warriors se reencontraron con la senda de los triunfos a costa de los Brooklyn Nets de Jordi Fernández (107-120) o en la que los Dallas Mavericks volvieron a perder. Esta vez en Portland por 125-122. Sin Anthony Davis siguen sufriendo.

Knicks y Thunder apuntan a lo más alto y se citan para el futuro

Knicks y Thunder consolidaron su trayectoria y demostraron por qué son los grandes favoritos a liderar cada una de las conferencias. Los de Nueva York con permiso de los Pistons, que aún están por delante de ellos en la tabla.

El duelo más interesante de la jornada lo disputaron dos equipos que están peleando por ser cabeza de serie de cara a esos futuros 'play offs'. Y que se acabaron llevando los Toronto Raptors tras ganar por 107-106 a los Orlando Magic.

Los Surs se vienen abajo pese a Wembanyama

Tal vez el único resultado llamativo fue la derrota de los San Antonio Spurs (101-113) ante los Cleveland Cavaliers. Sobre todo, porque tras la Copa habían demostrado estar en un gran momento y los Cavs, no. Sin embargo, estos Cavaliers tienen mucho más potencial del que están demostrando e incluso en un mal día de Donovan Mitchell -que sólo anotó 10 puntos- pueden ganarle a cualquiera. Jarrett Allen, autor de 27 puntos, fue el encargado de tirar del carro e hizo inútil el gran partido de Victor Wembanyama en los Spurs.

En cuanto a nombres propios, el más destacado fue un Shai Gilgeous-Alexander, que se fue a los 39 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias en el triunfo de los Thunder. También destacó Stephen Curry en la victoria de los Warriors, Jalen Brunson en la de los Knicks o Kevin Durant en la de los Rockets, pero también sobresalieron Zion Williamson y Pascal Siakam en los rivales de estos últimos, Pelicans y Pacers, aunque sin suerte.

La noticia preocupante llegó en el Miami Heat-Denver Nuggets que ganaron los primeros por 147-123, ya que Nikola Jokic se tuvo que retirar lesionado, doliéndose de la rodilla y ha hecho saltar las alarmas en la franquicia de Colorado.

Resultados NBA hoy 30 de diciembre

Charlotte Hornets 113-123 Milwaukee Bucks

Washington Wizards 101-105 Phoenix Suns

Brooklyn Nets 107-120 Golden State Warriors

Miami Heat 147-123 Denver Nuggets

Toronto Raptors 107-106 Orlando Magic

Chicago Bulls 101-136 Minnesota Timberwolves

Houston Rockets 126-119 Indiana Pacers

New Orleans Pelicans 125-130 New York Knicks

Oklahoma City Thunder 140-129 Atlanta Hawks

San Antonio Spurs 101-113 Cleveland Cavaliers

Portland Trail Blazers 125-122 Dallas Mavericks