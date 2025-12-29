La renuncia de LeBron James, sobre la mesa: "Sabe que esta plantilla no tiene lo suficiente”

La estrella de los Lakers ha sido relegado en algunas de las decisiones que se han tomado en las últimas horas y un excompañero suyo lo ve ya fuera de la franquicia californiana

Aunque no se refirió directamente a él, casi todas las miradas apuntaron a LeBron James en el momento que el técnico de Los Angeles Lakers, JJ Redick, estalló el pasado viernes después de la contundente derrota de su equipo ante los Rockets, que era la tercera consecutiva de la franquicia californiana.

Reddick habló de falta de compromiso y de que tendrían una reunión el sábado para tratar muchos temas "incómodos". De esa conversación sólo ha trascendido lo que dijeron el propio JJ Redick y lo que desveló el japonés Rui Hachimura. Éste señaló que habían tratado "conceptos y hábitos" trabajados desde el campamento de entrenamiento de pretemporada y que se habían dejado de hacer últimamente. Unos conceptos de los que no participó LeBron James, que no estuvo con el equipo en todo ese 'training camp'.

James no sólo fue el señalado, sino que ha quedado marcado por las últimas decisiones y movimientos. Antes del partido de la pasada madrugada ante los Sacramento Kings, Doncic desveló que le había pedido a su entrenador un cambio en la rotación. "Tenemos que hacer algo diferente. Hablé con JJ ayer y me dijo que lo haría, así que no tengo ningún problema", afirmó el esloveno, al que su entrenador sacó antes de la pista, dosificó más y llegó fresco al tramo final del encuentro.

Doncic asume el mando de los Lakers

Fue una reunión con JJ Redick en la que no participó LeBron, lo que muestra el cambio de roles en la plantilla. Una variación que también ven los analistas y ex de la NBA, como Sam Mitchell, Entrenador del Año de la NBA en 2007, quien señaló en SiriusXM que lo que James aún no ha asumido es que ya no es la primera opción en los Lakers y, cuando está Austin Reaves, no es ni la segunda. “Esto es lo que LeBron no entiende, no lo ha asimilado. A cualquier equipo que vayas, eres la tercera opción. Ya no vas a un equipo cuando eres la primera opción. Si fueras a los Washington Wizards, seguirías sin ser la primera opción", afirmaba Mitchell.

Unas palabras que también respaldan las de un excompañero de LeBron James, que tras la derrota ante los Houston Rockets, señaló que al de Akrom no se le veía contento con su situación. “Conozco a este hombre cuando no está comprometido, o siente algo, su cuerpo habla con su lenguaje corporal”, afirmaba en ESPN Kendrick Perkins, excompañero en los Cavs de LeBron. "Su lenguaje corporal era horrible. No estaba comprometido. Estaba de mal humor. Estaba deprimido. Caminaba de un lado a otro. Se quejaba. (...) Lo que LeBron y los Lakers saben es que su relación ha llegado a su límite y necesitan encontrar una solución. Y la solución no es que él siga con el uniforme de Los Angeles Lakers. Sé que LeBron James es mayor, pero sabe que esta plantilla no está hecha. Ha llegado a 10 o 15 Finales de la NBA. Sabe que esta plantilla no tiene lo suficiente”, afirma en relación al enfado manifiesto de James.

JJ Reddick aún confía en LeBron James

La opinión de casi todos apunta a una salida, pero JJ Redick no quiere perder a un jugador que, estando mal, aporta 20'5 puntos, 6'7 asistencias y 4'9 rebotes por partido este año. Y que tiene experiencia y liderazgo en el vestuario, algo clave cuando llegan los momentos complicados y necesitan a un líder para tirar del carro.

LeBron James, que cumple este martes 41 años, se reivindicó con 24 puntos y 11 de 13 tiros de campo ante los Kings y un mate que lideró los 'highlights' de la jornada en la NBA. Puede que no sea la primera opción, pero si es una segunda o tercera, pocos pueden superar eso en la NBA. Y JJ Reddick lo sabe.