Los Lakers se redimen ante los Kings y desvelan cómo fue el cara a cara tras las últimas derrotas: "No nos estamos señalando el uno al otro"

El equipo angelino, con 34 puntos de Luka Doncic y 24 de LeBron James, recupera la senda de los triunfos en la NBA

Los Sacramento Kings han pagado los platos rotos de unos Lakers muy tensos después de tres derrotas consecutivas, de la dura caída del día de Navidad y de las palabras de su entrenador tras ese partido ante los Rockets, en las que dejaba caer falta de compromiso.

El equipo angelino venció a los Kings por 125-101 liderados por sus dos principales estrellas, con 34 puntos de Luka Doncic y 24 de LeBron James. Y con aportación también desde el banquillo, ya que Nick Smith Jr. contribuyó con 21 puntos para liderar la 'unidad B'.

Fue un partido plácido tras la tormenta para los de JJ Redick, que ya ganaban de 15 al descanso y que no hicieron sino ampliar su ventaja para hacerse con los cuatro cuartos. En los Kings sólo destacaron los 22 puntos de DeMar DeRozan o los 16 puntos y 10 de rebotes de Maxime Raynaud en un día poco productivo de Russell Westbrook, Denis Schroder...

La franquicia de Sacramento era el invitado de piedra de una jornada de redención para los Lakers y asumieron, sin quererlo, su papel. El equipo angelino se sitúa con un balance de 20-10 y vuelve a mirar el futuro con más optimismo ante lo que le llega esta semana: los Detroit Pistons y un doble partido ante los Memphis Grizzlies.

Tranquilidad en los Lakers pese a todo

Los ánimos parecían tranquilos pese al 'huracán' vivido el viernes y eso se notó. Entonces, su entrenador JJ Redick tras una rajada espectacular, admitió que el entrenamiento del sábado sería "incómodo". Se intuía que se dirían muchas cosas a la cara y tras la reunión no habló ninguna de las estrellas, pero sí lo han hecho un JJ Redick y un Hachimura que bajaron la pelota al suelo.

"No nos estamos señalando el uno al otro. Tuvimos una buena racha al principio y ahora nos relajamos un poco. Dejamos de hacer lo que se suponía que debíamos hacer", señalaba Rai Hachimura como conclusión a todo lo que se había hablado de puertas para adentro en la plantilla.

Según publica Dan Arritt de The Orange County Register, la reunión tuvo lugar a primera hora y en ella se habló más de los ajustes que se han perdido desde el regreso de LeBron James y, en especial, en los últimos partidos. Y las soluciones a tomar. JJ Redick la describía como una "conversación constructiva y recíproca". “En mi caso, siempre me miro al espejo primero”, indicaba el entrenador de los Lakers. “Es fácil, como jugador o entrenador, decir: 'Bueno, es culpa de este tipo'. Fue muy positivo. No sólo fue hablar, también fue escuchar. Tanto nuestro personal como yo escuchamos a los jugadores y sus necesidades”, admitía.

Hachimura desvela lo que se habló

“Lo revisamos de nuevo e intentamos asegurarnos de que todos entendieran el significado de esto y aquello con más detalle. Así que creo que fue una buena reunión”, añadía un Hachimura que desveló lo tratado: se revisaron conceptos y hábitos de campeonato trabajados desde el campamento de entrenamiento de pretemporada. Y también se dejó claro para el futuro los estándares de comunicación interna que el equipo busca sostener.

El principal objetivo es mejorar en defensa y ahí, ante los Kings, también se dio un paso adelante. Desde el 1 de diciembre, los Lakers presentaban la peor calificación defensiva de la NBA, lo que había propiciado las últimas derrotas. De momento, ante los Kings han parado la sangría. Habrá que ver cómo lo afrontan con rivales más exigentes.