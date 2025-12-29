Doble doble de Aldama, trece puntos y seis rebotes de Hugo González... los españoles se siguen haciendo notar en la NBA

Los españoles sumaron en las derrotas de sus equipos en una noche donde se reencontraron Lakers y Thunder y en la que los Warriors siguieron con su descenso a los infiernos

Buenas actuaciones y dos derrotas. Ése es el balance de la actuación española en una jornada de domingo en la NBA que dejó una dura derrota en la prórroga de los ya 'tocados' Golden State Warriors, la recuperación anímica de los Thunder o la consolidación de unos Clippers que al fin parecen en racha y que se lo hicieron pagar esta vez a mejor equipo del Este, los Detroit Pistons.

Fue, en cierto modo, una jornada de sorpresas, porque pocos habrían apostado por la victoria de los Trail Blazers ante unos enrachados Boston Celtics; o la de los Washington Wizards frente a los Memphis Grizzlies, que van a más en los últimos partidos. Pero esto es la NBA y todo cambia de un día para otro cuando hay grandes jugadores en todos los equipos.

También fue la jornada en la que los Lakers recondujeron su situación. Se cruzaban con uno de los peores equipos de este año, unos Sacramento Kings que no se encuentran y que salieron derrotados del Crypto.com Arena tras una gran actuación de Luka Doncic y de LeBron James.

Hugo González sigue respaldado

Quien volvió a tener muchos minutos en pista fue un Hugo González que jugó 30 en la visita de los Celtics a los Blazers. Los aprovechó y, de hecho, el balance de su equipo con él en pista, en el más/menos, fue positivo en la derrota del conjunto de Massachusetts. El madrileño aportó 13 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias y 2 robos, aunque tuvo que lamentar una derrota por 114-108. Los Blazers estuvieron mejor en el último cuarto y acabaron llevándose el partido pese a los 37 puntos de Jaylen Brown.

Similar situación vivió Santi Aldama en la visita de los Grizzlies a la capital federal. Los Washington Wizards, con el exmadridista Alex Sarr como líder (20 puntos, 9 rebotes y 6 tapones), superaron a los de Memhpis, que tuvieron a Jaren jackson Jr como mejor activo (31 puntos, 8 rebotes y 4 tapones) y a un Ja Morant que sigue cogiendo sensaciones (21 puntos).

Kahwi Leonard y Stephen Curry, cara y cruz

Santi Aldama salió como titular y fue el que más estuvo en pista (35 minutos) para acabar con un doble doble de 13 puntos, 10 rebotes, 4 robos y 3 asistencias. Tampoco fue suficiente.

El gran protagonista de la noche, no obstante, fue un Kahwi Leonard que vivió una de sus mejores noches de los últimos años y acabó dándole la victoria a los Clippers con 55 puntos y 11 rebotes para las estadísticas. También estuvo acertado un Stephen Curry que anotó 39 puntos, pero sus Warriors perdieron una vez más.

Resultados NBA hoy 29 de diciembre

Oklahoma City Thunder 129-104 Philadelphia 76ers

Toronto Raptors 141-127 Golden State Warriors

Portland Trail Blazers 114-108 Boston Celtics

Washington Wizards 116-112 Memphis Grizzlies

LA Clippers 112-99 Detroit Pistons

LA Lakers 125-101 Sacramento Kings