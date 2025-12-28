Tremenda bronca entre dos estrellas de la NBA que acabaron a golpes y expulsados

Los jugadores de los New Orleans Pelicans y los Phoenix Suns José Alvarado y Mark Williams se enzarzaron en una pelea a partir de una falta del primero y un empujón del segundo

José Alvarado y Mark Williams, dos de las estrellas de la NBA, protagonizaron la imagen más vergonzosa de la jornada disputada en la noche del sábado al acabar a golpes y expulsados en el duelo que enfrentó a los New Orleans Pelicans y los Phoenix Suns en Smoothie King Center de Nueva Orleans.

El encuentro lo ganaron los segundos gracias a la labor de equipo de los de Arizona, que sumaron hasta siete jugadores en dobles dígitos, aunque ninguno pasara de los 20 puntos. Los Pelicans, que pudieron contar finalmente con Zion Williamson y en los que también cuajó un gran partido Trey Murphy III, dieron guerra hasta el final, pero no pudieron neutralizar la ventaja obtenida por sus rivales en el segundo cuarto. Era su segundo enfrentamiento en 24 horas en Nueva Orleans y ambos los ganaron los Suns.

Pese a todo, lo más destacado del partido no fue el juego, sino lo que se vivió al final del tercer cuarto. Faltaban poco más de dos minutos para que éste concluyera cuando tuvo lugar el mencionado enfrentamiento. Atacaban los Suns cuando Williams hizo una pantalla sobre la línea de triple a Alvarado. Éste lo empujó con ambas manos para intentar pasar y le señalaron una falta personal.

El jugador puertorriqueño se fue a protestar la acción y, en ese momento, Williams le empujó por detrás, Alvarado se revolvió y se encaró con el pívot de los Suns. A partir de ahí no se quedó en el típico careo y ambos contendientes se liaron a golpes y fueron expulsados. Mark Williams, pese a que le saca una cabeza a su rival, habría sido el peor parado, ya que recibió el impacto de un puñetazo en la cara.

Los Pelicans pagan la expulsión de Alvarado

Cuando todo sucedió, el resultado estaba ajustado. Los Suns mantenían su ventaja, pero sólo sacaban cuatro puntos a unos Pelicans (83-87) que acusaron más la baja de Alvarado, pese a que ninguno de los dos estaba cuajando su mejor partido y ambos estaban promediando por debajo del 50% de acierto en tiros de campo. Sin embargo, con el puertorriqueño en pista, los Pelicans sumaban un +3, mientras que con Williams en el quinteto titular, los Suns tenían un -10.

Ambos jugadores recibirán una sanción de la NBA, que en estos casos suele ser bastante dura para tratar de dar ejemplo y que deplorables acciones como la ofrecida por José Alvarado y Mark Williams se repitan lo menos posible.