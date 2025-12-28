Giannis Antetokounmpo reaparece a lo grande y cambia el panorama de la NBA

Los Bucks son unos con la estrella griega y otros sin ella; sorpresas de los Brooklyn Nets de Jordi Fernández o de unos Utah Jazz que minimizaron el gran partido de Victor Wembanyama

Los Milwaukee Bucks son unos con Giannis Antetokounmpo y otros sin él. Ha bastado con el regreso del dos veces MVP de la NBA para que el equipo de Wisconsin cambiara su racha perdedora y se hiciera con el triunfo en Chicago por 103-112.

La estrella griega sólo pudo estar 25 minutos en pista debido al tiempo que ha estado ausente, pero fue suficiente para que anotara 29 puntos, cogiera 8 rebotes, diera una asistencia, pusiera un tapón... Y fuera el que mejores números ofreciera en los Bucks en el más/menos con él en pista.

Fue una noche de estrellas, en la que se vivió un duelo anotador entre Anthony Black, autor de 38 puntos para los Orlando Magic, que pudieron con los Denver Nuggets pese a triple doble de 34 puntos, 21 rebotes y 12 asistencias de Nikola Jokic. En la que Karl Anthony Towns se fue a los 36 puntos y 15 rebotes en la victoria de los Knicks; Kevin Durant, a los 30 puntos en el triunfo de los Rockets frente a los Cavaliers; o en la que los 32 puntos de Pascal Siakam fueron insuficientes para que los Pacers revivieran. Victor Wembanyama, Anthony Edwards, Josh Giddey, Andrew Wiggins, Russell Westbrook o Cooper Flagg también destacaron con diferente suerte en sus respectivos equipos.

Los Brooklyn Nets de Jordi Fernández siguen creciendo

Sorprendió el partido que abría la jornada del sábado en la NBA, con el triunfo del peor equipo del Oeste, los Sacramento Kings (113-107), ante unos Dallas Mavericks que claramente bajan muchos enteros cuando les falta el lesionado Anthony Davis.

O también la victoria de los Utah Jazz a domicilio ante unos San Antonio Spurs que venían de volver a ganar esta semana a los casi imparables Oklahoma City Thunder y que echaron mucho de menos la baja de De'Aaron fox, pese a la titularidad y los 32 puntos, 7 rebotes, 5 tapones y 3 asistencias de Victor Wembanyama.

No obstante, tal vez la hazaña más sonada fue la que llevaron a cabo los Brooklyn Nets del español Jordi Fernández, que van claramente a más conforme pasan los partidos y que en esta ocasión derrotaron a domicilio a uno de los mejores equipos del Oeste, los Minnesota Timberwolves (107-123). Brilló Michael Porter Jr., quien con 27 puntos y 10 rebotes, mejoró el buen partido de Anthony Edwards.

Resultados NBA hoy 28 de diciembre

Sacramento Kings 113-107 Dallas Mavericks

New Orleans Pelicans 114-123 Phoenix Suns

Orlando Magic 127-126 Denver Nuggets

Atlanta Hawks 125-128 New York Knicks

Chicago Bulls 103-112 Milwaukee Bucks

Houston Rockets 117-100 Cleveland Cavaliers

Miami Heat 142-116 Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves 107-123 Brooklyn Nets

San Antonio Spurs 114-127 Utah Jazz