Salen en auxilio de Victor Wembanyama y dejan sin opción a los Thunder

El pívot galo de los Spurs vivió una complicada noche en tierras canadienses, donde no pudo desplegar su juego en momento alguno

Quizás haya sido de las noches NBA más predecibles de la temporada. Con algunos equipos sin aspiraciones en liza y otros mermados por las lesiones, varios choques parecían decantados de antemano; eso sí, no por ello ha dejado de haber espectáculo con piezas como Victor Wembanyama o Cade Cunningham como protagonistas.

Empezando por el jugador francés, este debía rendir visita con sus San Antonio Spurs a los Toronto Raptors. No era una plaza sencilla, pero no por ello se esperaba que el número 1 del draft de 2023 lo pasase tan rematadamente mal, y es que se quedó en tan solo 12 puntos con un triste 3 de 12 en tiros de campo.

Sí, fue un partido extraño para el galo. Lejos de su clásico dominio sobre el parqué, se vio maniatado por una defensa que casi cuesta la derrota a los de Texas, ya que estuvieron contra las cuerdas hasta lograr definir el choque en el último cuarto con un parcial de 17-32.

En ese camino, en el de la remontada, varios compañeros salieron en auxilio de Wemby. Por un lado tenemos a un Devin Vassell de 21 puntos, incluyendo un excelente 5 de 6 en triples. Por otro, a De'Aaron Fox asumiendo igualmente carga ofensiva para poner sobre la mesa 20 tantos. Exacto, si los de Texas terminaron cantando victoria por 107-110 fue por contar con un fondo de armario que le permite competir al más alto nivel incluso cuando su jugador franquicia no tiene la mejor noche.

Los Thunder, condenados desde primera hora

La película con Oklahoma City Thunder es parecida, pero distinta. Encarando el que para muchos era el partido más esperado en meses, puesto que visitaban al mejor equipo de la Conferencia Este, los Detroit Pistons, OKC no pudo cantar victoria.

Lo cierto es que se impuso la lógica. Los actuales campeones se plantaron en el partido sin Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams ni Chet Holmgren, básicamente sus tres mejores jugadores. Pese a ello plantaron cara y mediado el último cuarto estaban tres puntos abajo. Lo intentaron, pero unos Pistons liderados por Cade Cunningham (29 puntos y 11 asistencias) simplemente eran mejores. Pese a la derrota, siguen primeros en el Oeste.

Resultados de los partidos de la noche NBA

Detroit Pistons 124-116 Oklahoma City Thunder

Toronto Raptors 107-110 San Antonio Spurs

Memphis Grizzlies 112-133 Golden State Warriors

Houston Rockets 128-97 Sacramento Kings

Milwaukee Bucks 118-116 Cleveland Cavaliers

Denver Nuggets 103-84 Boston Celtics