Pesadilla en los Bucks con Giannis Antetokounmpo

Los rumores en torno a su salida, que ahora están "dormidos", han afectado seriamente al resto de compañeros, según confirma una de las estrellas de la franquicia de Wisconsin

El final del mercado de fichajes de la NBA, el pasado 5 de febrero, se vivió con mucha tensión por la posibilidad de que Giannis Antetokounmpo repitiera lo que se vivió con Luka Doncic la pasada temporada y protagonizara un traspaso sonado.

No fue así y, aunque lesionado, el ala-pívot griego sigue a día de hoy en los Milwaukee Bucks, aunque pocos dudan ya que este 'culebrón' volverá a abrirse en cuando llegue la temporada baja a final de la campaña, antes de que sea el Draft 2026.

Así lo asegura, entre otros, Jake Fischer de The Stein Line, quien asegura que el traspaso no está parado sino "dormido" y que el interés de "un candidato al título" se intensificará cuando los equipos tengan el Draft a disposición y más tiempo para hacer "ofertas reales".

Aunque señala como posibles candidatos a los Brooklyn Nets de Jordi Fernández, aparte de Houston Rockets y San Antonio Spurs, dependiendo de cómo hayan ido los 'play offs', no se puede olvidar los pretendientes invernales (Warriors y Knicks) o unos Lakers en los que se ha situado a Giannis Antetokounmpo al lado de Luka Doncic.

La presión sobre los compañeros de Antetokounmpo, brutal

Con todos esos rumores tienen que lidiar a diario los jugadores de los Milwaukee Bucks, quienes siguen peleando por entrar en el 'play-In', pero a la presión habitual se une la que le somete la incertidumbre que ronda en torno a ellos por el futuro de Giannis Antetokounmpo.

“La última vez que hablé sobre esto, dije que era un alivio que él hablara de una manera que demuestra que no quiere irse, y que podemos respirar un poco en general. Creo que hubo tanta presión sobre nuestro equipo este año, con tantos medios externos hablando de que Giannis podría dejar los Bucks, que había solicitado un traspaso, o que la gente impulsaba esa narrativa, que eso afecta a los jugadores del equipo. Los chicos sienten esa presión", reconoce Bobby Portis.

Bobby Portis señala a los culpables

En este sentido, Portis señala que la presión recaía sobre ellos, ya que se habla sobre si los jugadores que le rodean son los correctos o los Bucks deberían hacer un esfuerzo y cambiar el plantel. “Si perdíamos dos partidos seguidos, las conversaciones se intensificaban. Si perdíamos tres, cuatro o cinco, aún más...", añade.

"Y cuando te conectabas a las redes sociales o por televisión, veías que Giannis circulando tal vez iba a irse a los Warriors, a los Heat, a los Timberwolves... Cada vez que entrabas a las redes lo veías", afirma el ala-pívot de los Milwaukee Bucks, quien cree que todo lo que se viene hablando este año en torno a Antetokounmpo ha afectado muy negativamente y lo está notando el equipo de Wisconsin.