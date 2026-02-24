Victor Wembanyama sale a palos, y victorioso, de Detroit

Los San Antonio Spurs siguen mostrando su potencial y acumulan hasta la fecha un balance de 8-1 ante el top-5 de equipos en la temporada 2025-26 de la NBA

Esta última madrugada nos ha dejado pocos partidos en la NBA, pero como anteponemos la calidad a la cantidad, es obvio que actualmente un Detroit Pistons - San Antonio Spurs cumple con todos los requisitos para ser lo que terminó siendo: un auténtico espectáculo.

El mejor equipo de la temporada hasta la fecha, Detroit, recibía al más serio aspirante a destronar a los Oklahoma City Thunder en el Oeste, San Antonio. El cartel era tremendo, ya que además dos candidatos al MVP como Cade Cunningham y Victor Wembanyama se daban cita. ¿Demasiado hype? Para nada. Ambos conjuntos se tomaron el encuentro como si de una final se tratase, como si debiesen demostrar a toda costa que eran mejor que el contrincante. Eso dio lugar no solo a un baloncesto excelso en talento, sino intenso, enérgico y, por qué no decirlo, no exento de palos; tanto es así que el 'extraterrestre' galo de los de Texas acabó por los suelos en múltiples ocasiones.

Estos Pistons son un equipo duro y anoche no escatimaron en físico para golpear una y otra vez a Wembanyama. La cuestión es que el francés es tan superior a todo lo que hayamos visto antes que su respuesta no entendió de puños, sino de puro básket para irse a los 21 puntos, 17 rebotes, 4 asistencias y 6 tapones, números que catapultaron a los Spurs hasta la victoria por 103-114.

Lo que están consiguiendo los de Texas es digno de elogio. Más allá de ganar muchos partidos –están a solo 2.5 de OKC con un balance de 41-16–, tenemos que están siendo casi infalibles cuando se miden a los otros mejores equipos de la competición. Así, ostentan un récord de 8-1 ante el top-5 de la Liga, destacando el 4-1 contra los actuales campeones.

Un día complicado para Cade Cunningham

Los elogios le han llovido –y con razón– a Cade Cunningham. Sin embargo, esta última madrugada se ha estrellado contra una defensa de San Antonio que le ha dejado en un doloroso 5 de 26 en tiros de campo para un total de 26 puntos.

El base de los de Michigan es el punto inicial de todo lo que pasa con los Pistons sobre el parqué; y claro, si él está mal, el resto ya va con el pie cambiado. En todo caso, quien sí ha hecho su trabajo es un Jalen Duren que ha finalizado con un doble-doble de 25 puntos y 14 rebotes.

Resultados de la noche en la NBA

Detroit Pistons 103-114 San Antonio Spurs

Memphis Grizzlies 114-123 Sacramento Kings

Houston Rockets 125-105 Utah Jazz