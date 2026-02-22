Saltan las alarmas con Joel Embiid: "Pronto tendrá una reunión con los médicos"

El pívot ha desaparecido de pronto de los planes de Nick Nurse y ya se habla de una revisión para certificar si tiene algún problema de importancia en la rodilla derecha

¿Vuelta a las andadas? Quizás. Después de ilusionar a todos al disputar 18 partidos casi consecutivos con Philadelphia 76ers, Joel Embiid lleva ahora cuatro encuentros consecutivos sin pisar la cancha, situación que aumenta en grado de preocupación al escuchar a Nick Nurse, ya que el entrenador del equipo deja claro que su regreso vuelve a depender de los servicios médicos...

Era lo que muchos se temían. Ver al camerunés a gran nivel durante casi dos meses fue fantástico –llegando incluso a firmar un partido de 40 puntos–; sin embargo, que lograse sostener tal rendimiento en el tiempo era otra historia, tal y como empieza a quedar claro desde ya.

Ya antes del parón por el All-Star Joel Embiid estuvo dos partidos fuera, lo cual se entendió que era parte del plan para no forzarle a causa de unas molestias en la rodilla derecha. La cuestión es que eso se ha extendido al presente, sumándose dolor en la zona de la espinilla y otros dos encuentros de baja. La situación no es sencilla, ya que según informa Tim Bontemps de ESPN durante el receso por el fin de semana de las estrellas los problemas no solo no desaparecieron, sino que se hicieron más notables en la pierna del center.

Para más inri, el equipo anunció antes del partido de esta pasada madrugada frente a los New Orleans Pelicans que el pívot volvería a ser evaluado por si podía estar frente a los de Luisiana y un día después con Minnesota Timberwolves como rival. No ha estado en el primero de esos choques y sería sorprendente verle en el segundo.

Nick Nurse confirma la necesidad de la aprobación médica

Cuestionado por la situación de su jugador, Nick Nurse subraya que no le preocupa la situación de Embiid, ya que le vio realizar parte del entrenamiento hace unos días y se le vio bien; eso sí, deja claro que son los servicios médicos los que deben darle luz verde.

"Estuvo en la cancha y se le vio bastante bien. Pronto tendrá una reunión con los médicos y creo que sabremos un poco más sobre su estado, pero la realidad es que estuvo un rato sobre la cancha y se le veía bastante bien", comenta.