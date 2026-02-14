Importantes multas en la NBA por hacer trampas para el draft

Varios equipos han sido sancionados por hacer una práctica ilegal que se conoce como 'tanking'

La NBA ha impuesto esta semana varias multas por prácticas ilegales en la liga que afectan al próximo draft. Exactamente, las multas han sido para los Utah Jazz y los Indiana Pacers. Los primeros tendrán que pagar medio millón de dólares y los segundos 100.000 dólares por lo que se conoce como 'tanking', una práctica que tiene que ver con la gestión de los jugadores durante los partidos.

Los Jazz fueron sancionados por sus decisiones en los partidos ante los Orlando Magic el 7 de febrero y frente a los Miami Heat dos días después.

"Durante esos encuentros, los Jazz retiraron antes del inicio del último cuarto a dos de sus principales jugadores, Lauri Markkanen y Jaren Jackson Jr., y no los volvieron a poner en el partido, pese a que ambos estaban en condiciones de seguir jugando y el resultado aún no estaba decidido", explicó la NBA en un comunicado.

En el primero de esos duelos, los Magic remontaron una desventaja de 17 puntos para acabar ganando por 120-117 en el último suspiro. Ante los Heat fueron los Jazz quienes se llevaron el partido por 111-115.

En el caso de los Pacers, la multa tiene que ver con no haber alineado a su jugador franquicia, Pascal Siakam, ni a otros dos jugadores titulares, Aaron Nesmith y Andrew Nembhard, en el partido del 3 de febrero que perdieron ante los Utah Jazz.

"Podrían haber jugado conforme al estándar médico establecido", dijo la NBA en el comunicado de las sanciones, ya que la liga de baloncesto norteamericana abrió una investigación que incluyó un examen médico independiente.

El 'tanking', muy perseguido en la NBA

El 'tanking' se trata de una práctica ilegal en la NBA que consiste en sacar equipos poco competitivos de manera intencionada con el objetivo de perder partidos y así obtener mejores posiciones para el próximo 'draft', puesto que las reglas de la liga benefician a los equipos con peores resultados en la elección del draft, que es el evento anual donde las 30 franquicias de la NBA escogen jugadores jóvenes para incorporarlos a sus equipos.

Los Pacers y los Utah Jazz son dos de los peores equipos de la NBA hoy en día, tal y como refleja su registro de victorias, ocupando el cuarto y el sexto lugar, respectivamente.

"Un comportamiento evidente como este, que prioriza la posición en el 'draft' por encima de ganar partidos, socava los fundamentos de la competencia en la NBA y responderemos en consecuencia ante cualquier acción futura que comprometa la integridad de nuestros encuentros”, admitió Adam Silver, comisionado de la NBA.

"Además, estamos trabajando con el Comité de Competición y la Junta de Gobernadores para implementar medidas adicionales que erradiquen este tipo de conductas", añadió.