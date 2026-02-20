Hugo González se da un festín y frustra el debut de Porzingis

El español aprovechó con puntos y rebotes los minutos que le dieron los Celtics; victorias de Pistons, Cavaliers, Spurs y Rockets, que se afianzan en los primeros puestos del 'play off' de la NBA

El regreso de la NBA tras el parón de una semana por el All Star Game deparó duelos importante por la zona alta de ambas conferencias y ratificó a los favoritos en sus posiciones, salvo la excepción de los Denver Nuggets, que cayeron frente a unos crecidos Clippers y se complican más la vida en un Oeste muy apretado.

Los Pistons le demostraron a los Knicks, en el Madison Square Garden, quien manda este año en el Este, con una contundente victoria que también sirve de aviso de cara a los 'play offs'. Ese triunfo benefició a unos Boston Celtics que superaron a los Warriors a domicilio, en el debut de Porzingis con los de San Francisco.

Los Cleveland Cavaliers, por su parte, mantienen la inercia de antes del parón y desde que llegó James Harden no paran de ganar. Esta vez lo hicieron ante los Brooklyn Nets de Jordi Fernández, a los que sometieron desde la defensa.

Los Rockets, y los Spurs siguen fuertes en el Oeste, como también los Raptos en el Este. Y los Sacramento Kings, ya sin LaVine y Sabonis para lo que resta de temporada, siguen deambulando como el peor equipo de la NBA.

Kevin Durant vuelve a un nivel estratosférico con los Rockets

En cuanto a nombres propios de la noche destacó Kevin Durant, que con 38 puntos lideró el triunfo de los Rockets ante los Hornets. O los 42 puntos de Cade Cunningham y los 33 de Jalen Brunson en el duelo Knicks-Pistons. También alcanzó los 38 puntos Mathurin en los Clippers y frenó a un Nikola Jokic que no pudo sumar otro triple doble, pese a acabar con 22 puntos y 17 rebotes. Victor Wembanyama, por su parte, resultó una vez clave en los Spurs con 17 puntos, 11 rebotes y un poder intimidador que le llevó a poner 5 tapones.

También hubo protagonismo español, aparte de Jordi Fernández. Hugo González cuajó muy buenos minutos, pese a que sólo dispuso de 12 en la visita de los Celtics a San Francisco. El ex del Real Madrid anotó 7 puntos en este tiempo, cogió cuatro rebotes y robó un balón, para que su equipo tuviera un +7 con él en pista.

Vuelve Porzingis y se despide Sabonis

Si la buena noticia de la jornada fue el regreso de Porzingis a las pistas, que le permitió debutar con los Golden State Warriors, la mala fue confirmar que Domantas Sabonis y Zach LaVine, de los Sacramento Kings, se perderán lo que resta de la temporada.

Ambos jugadores se han sometido a sendas operaciones por sus respectivas lesiones y, con ello, los Kings dejan claro que ya están pensando en la próxima campaña. Son los dos jugadores mejor pagados en Sacramento y las lesiones, especialmente del primero, les han impedido meterlos en alguna operación en el último mercado.

Resultados de la NBA hoy 20 de febrero

Charlotte Hornets 101-105 Houston Rockets

Cleveland Cavaliers 112-84 Brooklyn Nets

Philadelphia 76ers 107-117 Atlanta Hawks

Washington Wizards 112-105 Indiana Pacers

New York Knicks 111-126 Detroit Pistons

Chicago Bulls 101-110 Toronto Raptors

San Antonio Spurs 121-94 Phoenix Suns

Golden State Warriors 110-121 Boston Celtics

Sacramento Kings 94-131 Orlando Magic

Los Angeles Clippers 115-114 Denver Nuggets