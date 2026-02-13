Los Lakers bailan al ritmo de LeBron James antes de irse al parón en la NBA

El triunfo angelino les da tranquilidad, justo lo contrario de unos Thunder que han perdido el mejor balance de la NBA después de caer por sorpresa en casa ante los Milwaukee Bucks

La NBA se detiene durante tres días por la celebración del Al Star Game, pero la última jornada previa a ese esperado fin de semana ha puesto patas arriba el campeonato. Los Oklahoma City Thunder, actuales campeones y el equipo del que a principio de temporada se hablaba que podían batir el récord de victorias de los Warriors, han visto cómo una nueva derrota les deja, incluso, sin la mejor marca, que ahora pasan a ocupar los Detroit Pistons, con una derrota menos que los Thunder.

La baja de Shai Gilgeous-Alexander está pensado y cuando parecían haberse repuesto de la pequeña mala racha que atravesaron se han visto sorprendidos en casa por unos Milwaukee Bucks que, además, llegan sin Giannis Antetounmpo, quien también ha confirmado su baja para el All Star.

Las 14 derrotas, además, son las mismas que los de Oklahoma City encajaron la temporada pasada y esta última la sumaron de forma clara, por 93-110, ante unos Bucks que tuvieron a Ousmane Dieng como mejor hombre con 19 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias y 4 tapones, y al que acompañaron Bobby Portis -doble doble con 15 puntos y 12 rebotes- y AJ Green, que aportó 17 puntos.

Aparte de Shai, tampoco estaba Jalen Williams, y eso pesó aún más. Ante esto, el mejor de los locales fue Isaiah Joe, que anotó 17 puntos, mientras que Chet Holmgren aportó 16 puntos y 13 rebotes.

Aparte del resultado, tal vez lo más destacado del partido fue el debut en la NBA del serbio Nikola Topic, que se perdió la temporada anterior por una rotura de ligamento cruzado anterior y que, en esta, fue diagnosticado en octubre con cáncer de testículo, para el que se sometió a tratamiento de quimioterapia. Su debut supone todo una victoria en su lucha por llegar a lo máximo.

LeBron James tira del carro en los Lakers

El otro gran partido de la noche se jugó en el Crypto.com Arena de Los Angeles, donde los Lakers se fueron al parón más tranquilos tras lograr una cómoda victoria ante los Dallas Mavericks por 124-104.

La ausencia de Luka Doncic, esta vez, no pesó, porque su rival estaba aún más mermado y ya está pensando más en el futuro que en el presente.

LeBron James hizo uno de sus mejores partidos de la temporada y lideró a los Lakers en su triunfo. El de Akrom se fue a los 28 puntos, diez rebotes y doce asistencias, y llega a sun vigésimo segundo All Star con los focos, de nuevo, puestos en él. "Solo quería intentar terminar bien, perdimos los últimos dos partidos. Quería aportar un poco más de energía. Dije a los chicos que este era un partido importante. El Oeste es duro", reconocía la estrella angelina.

Aparte de James, Rui Hachimura aportó 21 puntos y Austin Reaves, que también regresaba tras no jugar el partido anterior, logró 18 puntos saliendo del banquillo. Por los Mavericks, sin Cooper Flagg, los mejores fueron Naji Marshall y Max Christie, con 19 puntos cada uno.

En el tercer partido jugado esta madrugada, los Portland Trail Blazers han barrido (119-135) a los Jazz a domicilio con 31 puntos, nueve rebotes y siete asistencias de Jrue Holiday y con un doble doble de 23 puntos y 18 rebotes de Donovan Clingan.

Resultados de la NBA hoy 13 de febrero

Oklahoma City Thunder 93-110 Milwaukee Bucks

Utah Jazz 119-135 Portland Trail Blazers

Los Angeles Lakers 124-104 Dallas Mavericks