Hugo González vuelve por sus fueros en una noche de locura

Hasta 14 partidos se jugaron la pasada madrugada en la NBA, donde los favoritos asentaron su posición, salvo los Houston Rockets, que se vieron sorprendidos

Con casi todas las franquicias en juego en la NBA durante la madrugada del miércoles al jueves, a dos días de que arranque el All Star, se pudo vivir una jornada intensa, con alguna sorpresa y con peleas en la zona alta que pueden ser claves para el resultado final, pese a que esto cambia cada día.

En el Este, los Celtics defendieron la segunda plaza recuperada el día anterior, pese a la paliza de los Knicks en casa de los Sixers; los Cavaliers, con James Harden, se han creído que pueden ganar el campeonato y siguen venciendo; y los Bucks volvieron a ganar, pese a no contar con Giannis Antetokounmpo. En el Oeste, los Spurs, tras apalizar a los Lakers, ganaron también en San Francisco a unos Warriors que sin Curry ni Butler están sufriendo mucho; los Nuggets no perdonaron a unos mermados Memphis Grizzlies, mientras que los Rockets vivieron el único sobresalto de la jornada, en una inesperada derrota frente a los Clippers.

Desde la distancia, los Detroit Pistons y los Oklahoma City Thunder se desafían y ambos ganan con solvencia, a Toronto Raptors y a Phoenix Suns respectivamente, para mantenerse igualados en la cúspide de la NBA.

En cuanto a los españoles. Santi Aldama sigue sin poder jugar por su lesión de rodilla y ya se ha perdido ocho de los nueve últimos encuentros de los Grizzlies. Su equipo está notando la baja del canario y la de Ja Morant, así como los que han salido antes del límite del mercado. Y no para de perder.

Hugo González vuelve a sumar en positivo

Hugo González, por su parte, regresaba al equipo de los Celtics después de haber pasado por el 'filial' de la G-League para ayudar a la recuperación de Jayson Tatum. El español apenas jugó 9 minutos en la victoria de la franquicia de Massachusetts (124-105) frente a los Chicago Bulls, en los que falló el único tiro que intentó y aportó 2 rebotes. Con él en pista, el más-menos de su equipo fue favorable, por lo que sigue sumando en ese aspecto, donde se ha hecho un nombre en la NBA.

También jugaron los Brooklyn Nets de Jordi Fernández, que vieron cortada su pequeña racha al caer (110-115) frente a unos Indiana Pacers que, siendo el peor equipo del Este, han ganado en dos noches consecutivas a New York Knicks en el Madison Square Garden y a los Nets en el Barclays Center de Brooklyn.

José Alvarado se sale y los Cavaliers se lo creen

La gran actuación de la noche fue la de José Alvarado, que encestó ocho triples en el triunfo de los New York Knicks en Philadelphia y eso que sólo era su segundo partido con el equipo neoyorquino y que estuvo menos de 19 minutos en pista. Los Knicks marcaron su territorio a domicilio ante otro de los favoritos a 'play offs' en el Este y lo hicieron 24 horas después de haber caído en casa frente a los Pacers.

Los que se lo han creído de verdad son unos Cleveland Cavaliers que parecen otros desde que ha llegado James Harden. El ex de los Clippers debutó en casa y los Cavaliers se impusieron 138-113 a los Washington Wizards para acechar a Knicks y Celtics en la lucha por las primeras plazas de la Conferencia Este.

Resultados NBA hoy 12 de febrero

Charlotte Hornets 110-107 Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers 138-113 Washington Wizards

Orlando Magic 108-116 Milwaukee Bucks

Boston Celtics 124-105 Chicago Bulls

Brooklyn Nets 110-115 Indiana Pacers

Philadelphia 76ers 89-138 New York Knicks

Toronto Raptors 95-113 Detroit Pistons

Houston Rockets 102-105 Los Angeles Clippers

Minnesota Timberwolves 133-109 Portland Trail Blazers

New Orleans Pelicans 111-123 Miami Heat

Denver Nuggets 122-116 Memphis Grizzlies

Phoenix Suns 109-136 Oklahoma City Thunder

Utah Jazz 121-93 Sacramento Kings

Golden State Warriors 113-126 San Antonio Spurs