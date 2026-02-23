Los Celtics destapan la peor cara de Luka Doncic

El jugador esloveno acabó desesperado ante el dominio de los verdes, que no le dieron opción alguna a la victoria

La ilusión de los Lakers está saltando por los aires a base de varapalos. Si tener juntos a Luka Doncic y LeBron James suena genial sobre el papel, diferente está siendo cuando se tarta de demostrarlo sobre la cancha. ¿El último ejemplo? Esta pasada madrugada en el clásico ante Boston Celtics.

Con dos equipos que parecían estar en forma y grandes estrellas sobre el parqué, la realidad es que se esperaba un gran espectáculo en el que incluso algunos daban como favoritos a los de oro y púrpura, que jugaban en casa. Sin embargo, el desarrollo del partido fue tan duro para los Lakers como para destapar la peor cara de Luka Doncic –protestón y desganado en defensa– y acabar con una soberana paliza a favor de los verdes por 89-111.

Terminado el choque, y con caras largas allá donde mirabas, el entrenador de los californianos, J.J. Redick, reprendió a sus chicos por la actitud mostrada sobre el parqué. "Me importa una mierda si haces 40 puntos en ataque o si ganaste 4 títulos, acá todos defienden y dejan la vida en defensa. Él que no defiende, no juega, están todos avisados, no importa el apellido que tengan", subraya.

Doncic, quien cerró su actuación con 25 puntos, aseguró tras escuchar a su técnico que simplemente va a seguir jugando. LeBron James por su parte se quedó en 20 tantos, insuficientes para hacer frente al vendaval protagonizado por Jaylen Brown (32 puntos) y Payton Pritchard (30). Exacto, tienen mucho trabajo por delante en Los Ángeles si no quieren que su paso por los playoffs de 2026 se conviertan en una 'hola y adiós' en pocos partidos.

Oklahoma, sin freno pese a las bajas

Aunque se da por hecho que los Thunder son buenísimos, verles ganar a unos Cleveland Cavaliers en plena racha, y sin contar con Shai Gilgeous Alexander y Jalen Williams, supera cualquier nivel de superioridad que pudiésemos suponer.

Pero así es. A base de defensa, robos y contraataque, los Thunder anularon el ímpetu de los de Ohio, que llegaron a remontar hasta 23 puntos, pero que terminaron ahogados en la orilla pese a los esfuerzos de Donovan Mitchell y James Harden.

Resultados de la noche en la NBA

Oklahoma City Thunder 121-113 Cleveland Cavaliers

Atlanta Hawks 115-104 Brooklyn Nets

Milwaukee Bucks 94-122 Toronto Raptors

Golden State Warriors 128-117 Denver Nuggets

Washington Wizards 112-129 Charlotte Hornets

Los Angeles Lakers 89-111 Boston Celtics

Minnesota Timberwolves 108-135 Philadelphia 76ers

Chicago Bulls 99-105 New York Knicks

Phoenix Suns 77-92 Portland Trail Blazers

Los Angeles Clippers 109-110 Orlando Magic