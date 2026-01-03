Los Warriors se rinden y Giannis Antetokounmpo remata la faena

La vuelta del dos veces MVP ha sido clave para unos Bucks que han ganado en tres de sus últimos cuatro compromisos

Hasta 10 partidos se han celebrado en otra fantástica noche de NBA, y sí, no ha faltado de nada. Victorias en la última jugada como la de los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, alguna paliza como la de los Thunder a Warriors y remontadas como la vivida en Cleveland. ¡Empezamos!

Toca seguir hablando de Giannis Antetokounmpo. Milwaukee ha cerrado la puerta a su salida y no cuesta casi nada entender por qué. Una noche más el griego ha sido el faro para los de Wisconsin, que han sufrido para ganar a Charlotte Hornets por 122-121, pero que han terminado haciéndolo porque el dos veces MVP así lo ha querido.

Tras minutos y minutos de igualdad, el propio Giannis tomó el mando de la pizarra de cara a la última jugada del encuentro. Así, y ante la mirada de Doc Rivers, marcó la estrategia y segundos después estaba machacando el aro rival tras pase de Kevin Porter Jr. para sellar el triunfo, el tercero en los cuatro últimos partidos.

Los Bucks aún están incluso fuera de puestos de play-in, pero está claro que sin Antetokounmpo (anoche 30 puntos y 10 rebotes) el desastre sería inmensamente mayor. Se habla de que podrían moverse en el mercado para dar un impulso a la temporada y convencer a The Greek Freak para que se quede.

Los Warriors lo dan por perdido

Así es. Pocas horas antes de comenzar el partido ante Oklahoma City Thunder supimos que no estarían sobre el parqué Stephen Curry, Jimmy Butler ni Draymond Green, en lo que era una rendición preventiva antes un rival que, como se presuponía en cualquier caso, le pasó por encima por 94-131 con 30 puntos de Shai Gilgeous-Alexander.

En San Francisco tienen claro que deben elegir las batallas en las que se meten y pelear con OKC no estaba en sus planes. Están lejos de playoffs y también de quedarse sin play-in. Su temporada parece vista para sentencia.

Y Donovan Mitchell dio el golpe definitivo

Denver se plantó en Cleveland sin cuatro titulares –incluyendo al lesionado Nikola Jokic– e incluso así estuvo cerca del triunfo al entrar en el último cuarto con hasta nueve puntos de renta. No fue suficiente, ya que los Cavaliers remontaron con Donovan Mitchell al mando con un parcial de 25-11 en el último cuarto. Los de Ohio no están bien, pero al menos respiran con este resultado (113-108).

Resultado de la noche en la NBA

Indiana Pacers 113-123 San Antonio Spurs

Washington Wizards 119-99 Brooklyn Nets

Cleveland Cavaliers 113-108 Denver Nuggets

New York Knicks 99-111 Atlanta Hawks

Chicago Bulls 121-114 Orlando Magic

Milwaukee Bucks 122-121 Charlotte Hornets

New Orleans Pelicans 109-122 Portland Trail Blazers

Phoenix Suns 129-102 Sacramento Kings

Golden State Warriors 94-131 Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers 128-121 Memphis Grizzlies