Jordi Fernández sufre a Kevin Durant y Philadelphia devuelve al 'cole' a Cooper Flagg

El técnico español de los Brooklyn Nets no encuentra la forma de plantar batalla a unos Rockets que pasan por territorio neoyorquino como un ciclón

Noche de gran baloncesto la que se ha vivido una vez más en la NBA. Kevin Durant ha mostrado su cara más letal para disgusto de Jordi Fernández, los 76ers han dado un gran paso al frente con un Joel Embiid que cada vez está más entonado y Boston acecha ya la segunda plaza de la Conferencia Este. ¡Empezamos!

La jornada se abría en Brooklyn. Jordi Fernández, tras levantar a sus Nets hasta el punto de salir victorioso en siete de sus últimos once compromisos, tenía ante sí el reto de imponerse a unos Houston Rockets tan físicos como talentosos. Pues bien, el técnico español no ha encontrado la manera de frenar a un rival que ha arrasado en el Barclays Center.

Con un completísimo partido de 22 puntos, 11 asistencias y 5 rebotes por parte de Kevin Durant, los de Texas han dominado todos los cuartos hasta despegar definitivamente en el tercero, cuando han logrado colocarse hasta 25 puntos arriba. No ha habido batalla, la diferencia entre ambos es demasiada y el marcador final (96-120) deja claro que los de Jordi Fernández les queda mucho camino por recorrer para codearse con equipos así.

Joel Embiid empieza a sonreír

Es pronto para lanzar las campanas al vuelo, pero al menos estos Philadelphia 76ers ya van pintando mucho mejor. Con todas sus piezas disponibles y un Joel Embiid capaz de acercarse a los 40 minutos en pista, han dejado claro con su visita a los Dallas Mavericks que van camino de ser un problema para los favoritos en la Conferencia Este.

El pívot camerunés se ha marchado hasta los 22 puntos, mientras que el jugador más determinante de los de Pensilvania ha vuelto a ser un Tyrese Maxey que se ha acercado al triple-doble con 34 puntos, 10 asistencias y 8 rebotes, añadiendo además 2 robos y 2 tapones. Ante tal despliegue, y pese a comenzar mejor el choque, los Mavericks se terminaron viendo sorprendido por el nivel de un rival que se impuso por 108-123 y que terminó dejando a Cooper Flagg en tan solo 12 puntos con un 5 de 15 en tiros de campo.

Boston sigue dando motivos a Jayson Tatum

Jayson Tatum dijo hace tiempo que su objetivo es regresar a las pistas esta misma temporada y visto lo visto parece que los propios Boston Celtics están haciendo todo lo que pueden para que así sea. Ganando anoche en cancha de Sacramento Kings por 106-120 y con 29 puntos y 10 rebotes de Jaylen Brown, los verdes se asientan en la tercera plaza del Este con 21-12 y amenazan con seguir escalando. Temporada de enorme mérito la suya.

Resultados de la noche en la NBA

Brooklyn Nets 96-120 Houston Rockets

Detroit Pistons 112-118 Miami Heat

Dallas Mavericks 108-123 Philadelphia 76ers

Sacramento Kings 106-120 Boston Celtics

Los Angeles Clippers 118-101 Utah Jazz