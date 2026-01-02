San Antonio confirma que la lesión de Wembanyama se queda en un susto

La resonancia magnética realizada al pívot francés sale limpia, descarta cualquier problema en los ligamentos de la rodilla y simplemente invita a cierto reposo antes de volver a la acción

"Estuve a punto de volver al partido. Tuvieron que sujetarme. Fue solo una hiperextensión, así que debería ser algo mínimo. Mañana tenemos que hacer todo lo posible para comprobar que todo está bien. Espero estar de vuelta en el próximo partido".

De ese modo se expresaba Victor Wembanyama tras poner el corazón en un puño a los aficionados de los San Antonio Spurs, quienes vieron como la rodilla izquierda de su estrella se doblaba de manera antinatural antes de verse obligado a abandonar la cancha en el último cuarto contra los New York Knicks. Pues bien, el pívot galo andada en lo cierto.

Según informa Michael C. Wright de ESPN, la resonancia magnética que se le ha realizado a Wembanyama ha salido limpia, confirmando que no tiene daño alguno en los ligamentos; es decir, debe estar disponible para su entrenador, Mitch Johnson, casi de manera inmediata. Y decimos casi porque la decisión de la franquicia de Texas ha sido apartarle del viaje a Indianapolis, por lo que no estará esta noche contra los Indiana Pacers, siendo igualmente duda para jugar en casa ante los Portland Trail Blazers el sábado.

Precaución máxima con Victor Wembanyama

Aunque pueda sonar contradictorio, no sorprende lo más mínimo que los Spurs quieran ser plenamente precavidos con su jugador franquicia. Teniendo actualmente un balance de 24-9 son segundos de la Conferencia Oeste, por lo que no ven necesidad alguna de forzarle y arriesgarse a que lo que es un problema leve se pueda terminar convirtiendo en algo mayor.

Lo cierto es que la aportación del número 1 de 2023 al equipo es impresionante. Hablamos de que en 30,1 minutos por noche en pista se marcha hasta un promedio de 24 puntos, 11,7 rebotes, 3,5 asistencias y 3 tapones. Sus números asustan, y más aún que los haga mientras tiene limitación de minutos por anteriores problemas físicos. Sí, básicamente parece hecho para dominar la NBA durante bastantes años.

