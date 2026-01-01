Victor Wembanyama se cobra la venganza ante los Knicks de Jalen Brunson

La jornada de fin de año en la NBA vio repetida la final de la NBA Cup, que acabó con diferente ganador; los Nuggets ganan sin Jokic y Donovan Mitchell se lleva su duelo anotador con Devin Booker

Espectacular jornada de fin de año en la NBA, que revivió la reciente final de la NBA Cup con diferente resultado. Los San Antonio Spurs, con un espectacular Victor Wembanyama (31 puntos y 13 rebotes), se impusieron por 134-132 a los New York Knicks pese a los 29 puntos y 8 asistencias de Jalen Brunson y se asientan en la segunda posición de la Conferencia Oeste y como tercer mejor equipo de la NBA en estos momentos.

Quien no pudo despedir el año a lo grande fue un Giannis Antetokounmpo, que perdió su primer partido desde su reaparición. Lo hizo por un punto y lanzando él el último tiro, que no entró. Unos Wizards claramente mejorados y que han ganado cinco de los diez últimos partidos se llevaron el encuentro en Milwaukee por 113-114 gracias a una última canasta de CJ McCollum.

Había expectación también por ver qué hacían los Denver Nuggets en su primer partido sin el lesionado Nikola Jokic y el equipo de Colorado no falló. De hecho, logró un gran triunfo (103-106) ante uno de los mejores equipos del Este, los Toronto Raptors y a domicilio. El lituano Jonas Valanciunas asumió el papel de Jokic y acabó siendo el mejor de su equipo con 17 puntos, 9 rebotes y 3 tapones.

Los que parecen enderezar su camino son unos Golden State Warriors que ganaron a los Hornets a domicilio por 125-132 con Stephen Curry perdiendo el duelo anotador ante LaMelo Ball, pero llevándose su equipo el partido. También fue el mejor del Chicago Bulls-New Orleans Pelicans el visitante Zion Williamson (31 puntos y 7 rebotes), pero su equipo cayó en Chicago por 134-118.

Regreso triunfal de Kristaps Porzingis

De igual forma, Anthony Edwards también fue el mejor (30 puntos) de los Timberwolves en su visita a Atlanta, pero su equipo cayó claramente ante unos Hawks que estuvieron liderados por Jalen Johnson, autor de 34 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias. la nota destacada de este encuentro fue el regreso de Kristaps Porzingis tras una larga ausencia. El letón anotó 16 puntos en 17 minutos.

Paolo Banchero hizo un doble doble de 29 puntos y 10 rebotes, aparte de 3 tapones, y dio la victoria a los Orlando Magic en Indiana por 110-112. Y los Thunder volvieron a ganar con comodidad con un Shai Gilgeous-Alexander a su nivel (30 puntos, 6 asistencias y 4 robos).

El gran duelo de la noche de fin de año fue el que disputaron Donovan Mitchell y Devin Booker en Cleveland. Ganaron los Cavaliers por 129-113 Phoenix Suns con 34 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias de Mitchell. Los 32 puntos de Booker no fueron suficientes en esta ocasión.

Resultados NBA hoy 1 de enero de 2026

Charlotte Hornets 125-132 Golden State Warriors

Atlanta Hawks 126-102 Minnesota Timberwolves

Indiana Pacers 110-112 Orlando Magic

Cleveland Cavaliers 129-113 Phoenix Suns

Chicago Bulls 134-118 New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs 134-132 New York Knicks

Toronto Raptors 103-106 Denver Nuggets

Milwaukee Bucks 113-114 Washington Wizards

Oklahoma City Thunder 124-95 Portland Trail Blazers