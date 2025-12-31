Kristaps Porzingis planta cara a la enfermedad y su regreso es un hecho

Atlanta Hawks ha anunciado que el pívot letón abandona la lista de lesionados y que estará disponible para jugar el partido de esta noche contra Minnesota Timberwolves

¿Está curado? No, pero por el momento es seguro que en el presente puede volver a jugar pese a su enfermedad. Esa es la grata noticia alrededor de Kristaps Porzingis, quien tras perderse casi toda la campaña pasada con los Boston Celtics ahora estaba viviendo un nuevo calvario como miembro de los Atlanta Hawks.

El pívot letón fue diagnosticado hace tiempo con síndrome de taquicardia ortostática postural (POTS), un trastorno del sistema nervioso que ha afectado enormemente a su rendimiento hasta el punto de impedirle jugar. Justo por ello se vio obligado a parar el pasado 5 de diciembre, perdiéndose hasta 10 encuentros. Ahora, tal y como adelantaba ESPN y ha subrayado la franquicia georgiana, abandona la lista de lesionados para ser uno más a las órdenes de Quin Snyder en el choque de esta noche contra los Minnesota Timberwolves.

Cabe reseñar que hablamos de un problema médico sin cura. Básicamente nos encontramos ante una condición crónica del sistema nervioso que causa un aumento excesivo del ritmo cardíaco al ponerse de pie, además de otra serie de síntomas como mareos, fatiga, palpitaciones y niebla mental. Suena complicado, y más lo es en el caso de deportistas, puesto que deben hacer grandes esfuerzos. En el lado positivo de la balanza está que el tratamiento suele ser más efectivo, por lo que pocos deben abandonar la competición de primer nivel.

El peso de Kristaps Porzingis en los Atlanta Hawks

Para la franquicia de Georgia es un alivio contar de nuevo con Porzingis. Desde que no está disponible el equipo ha caído a un balance de 2-8 en dicho periplo, lo cual les ha llevado hasta la 10ª posición de la Conferencia Oeste con un récord de 15-19. No es que vayan a mejorar seguro por tener al center, pero sí es verdad que su talento y tamaño debe aportar mucho.

Tras apenas poder jugar con los Celtics hace un año, el ex del Baloncesto Sevilla esperaba tener una campaña sin contratiempos tras un exhaustivo trabajo médico. No ha podido ser así, al menos hasta el retorno de este 31 de diciembre. Por cierto, en los 13 partidos que ha podido jugar se ha ido a un promedio de 19,2 puntos, 5,6 rebotes y 1,6 tapones.

Porzingis, ¿moneda de cambio para un traspaso?

Es lo que se empieza a calentar en la NBA. Los malos resultados del equipo invitan a moverse en el mercado e ir a por Anthony Davis suena como una opción hasta lógica. Si así fuese os obvio que Porzingis no sería la única pieza del paquete que llegase a los Dallas Mavericks, pero sí esencial para igualar salarios y que un acuerdo fuese viable.