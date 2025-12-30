Nikola Jokic lesiona la rodilla y puede ser muy grave

El entrenador de los Nuggets se teme lo peor después de que el serbio se doblara la articulación en una acción fortuita

Alarma con Nikola Jokic. Poco antes del descanso del duelo entre los Miami Heat y los Denver Nuggets, que ganaron los primeros por 147-123, Nikola Jokic se iba al suelo en una acción y se echaba la mano a la rodilla. Con gestos de dolor evidentes y preocupación entre sus compañeros y en el banquillo, el pívot serbio se marchó cojeando a los vestuarios para no volver.

La acción se produjo después de que su compañero Spencer Jones le pisara el pie izquierdo Jokic en una acción defensiva. En ese momento se movió el serbio y su rodilla se quedó trabada fruto del pisotón. Inmediatamente se fue al suelo y, tras ser atendido, se marchó hacia los vestuarios.

Hasta ese momento, llevaba ya 21 puntos, 8 asistencias y 5 rebotes, y estaba liderando a su equipo que, sin él en pista, acabó cayendo con contundencia. “Él sabía inmediatamente que algo estaba mal”, afirmaba David Adelman, técnico de los Nuggets, que se teme lo peor, ya que las lesiones de rodilla suelen ser muy complejas. Eso, si no se confirma algo mucho más grave.

“Es parte de la NBA, cualquiera que se lesione es desgarrador, especialmente alguien tan especial como él es. Sabremos más mañana, seguiremos adelante como equipo. Obviamente, ahora mismo, estoy más preocupado por él como persona y la decepción de pasar por algo así”, añadía el técnico, quien confirmaba que este martes se le realizarán las pruebas que confirmarán el alcance de la lesión del pívot serbio.

Jokic sería el cuarto titular de los Nuggets que cae

Jokic es una baja clave en unos Nuggets que ya están asolados por los percances. De hecho, sólo el serbio y Jamal Murray estaban fuera de la enfermería en el quinteto titular de Adelman. Aaron Gordon sigue de baja por una distensión en el tendón de la corva, Cameron Johnson se recupera de una contusión en la rodilla que se espera lo mantenga de baja al menos un mes, además de que Christian Braun también ha sido baja por una lesión de tobillo.

Sin embargo, la ausencia de Jokic sería letal. El serbio promedia esta temporada 29.9 puntos, 12.4 rebotes y 11.1 asistencias, es el líder de triples dobles de la NBA y el máximo favorito, por encima de Shai Gilgeous-Alexander, para lograr su cuarto MVP de la temporada. Sin embargo, todo dependerá del resultado de la evaluación de su rodilla.

David Adelman no quiere hacer elucubraciones hasta que no se sepa ese resultado, pero ya piensa en estar un tiempo sin Jokic. “Esta noche voy a divagar. Y divagaré sobre lo que tenemos que hacer de ahora en adelante si -Jokic- está fuera por un tiempo o por mucho tiempo”, reconocía el entrenador de los Denver Nuggets.