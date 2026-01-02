Ni Cooper Flagg ni Kon Knueppel, el rookie más determinante de la NBA es Hugo González

El jugador español ha tenido un enorme impacto en los Boston Celtics hasta el punto de tener el segundo mejor diferencial de puntos de la plantilla

¿Cómo medir el impacto de un jugador en la NBA? Lo más rápido y habitual es lanzarse a ver cuántos puntos mete cada uno. Sí, siendo la competición estadounidense un espectáculo que desea brindar el mejor baloncesto del mundo, las canastas mandan; tanto es así que llevamos años en los que se baten constantemente récord de anotación. Sin embargo, ahora veremos con Hugo González como hay otra estadística mucho más sincera y fiel sobre el aporte real de un jugador. Y decimos más, veremos al joven español pasando por encima de otros rookies como el mismísimo número 1 del draft, Cooper Flagg, o el no menos impactante Kon Knueppel.

Si bien al madrileño de 20 años ya se le tiene en alta consideración en Boston, no está de más arrojar luz a ello con números, esos que nos dicen que cuando Hugo está en pista los verdes son mucho mejor equipo. No lo decimos nosotros, sino el marcador.

Esta pasada madrugada, en la victoria en la cancha de los Sacramento Kings, el rookie español ha firmado 3 puntos, 6 rebotes, 1 asistencia y 1 robo. Suena a poco, pero resulta que en los 19 minutos que ha estado en pista su equipo ha acumulado un diferencial de +20; es decir, el mejor de todos los jugadores que han actuado bajo las órdenes de Joe Mazzulla.

La cuestión es que no es ni mucho menos un hecho aislado. Boston se ha acostumbrado a meter a Hugo González en pista cuando necesita remontar o simplemente cambiar la dinámica de un encuentro. Eso dice mucho de su presente y futuro en la NBA, ya que desde el primer día se le ve como una pieza enormemente determinante. Así, no sorprende que su entrenador le haya trasladado un asertivo mensaje: "No hagas demasiadas faltas, te necesitamos".

Hugo González, el rookie más determinante de la NBA

Suena rimbombante, pero es fiel a la realidad. Boston ha destacado a través de sus redes sociales que Hugo González ha sido el novato con mejor +/- en el mes de diciembre al acumular un saldo positivo de 103 puntos, o lo que es lo mismo, una media de +8.6. Es una auténtica locura, ya que en ese último mes del año Cooper Flagg (Dallas Mavericks) se ha quedado en +1.2, Kon Knueppel (Charlotte Hornets) en -1.2, VJ Edgecombe (Philadelphia 76ers) en +1.3 y el fiel escudero de Victor Wembanyama en los San Antonio Spurs, Dylan Harper, en +3.5.

Los números cantan, pero lo mejor es que no se trata de una buena racha de partidos en el mes de diciembre, sino que es una constante que se lleva dando desde la noche inaugural de la campaña 2025-26. Así, en el global Hugo es líder entre los rookies con un +5.3, lo cual quiere decir que los Celtics superan a los rivales por esa cantidad de puntos cuando él está en pista. Es una locura, solo Derrick White está por delante en la plantilla de los verdes. Exacto, todo un Jaylen Brown, MVP de las Finales de 2024, también está por detrás. La temporada del joven español de 20 años es una auténtica locura.