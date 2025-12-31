Aldama falla la canasta de la victoria; castigo y redención para Hugo González

El ala-pívot canario tuvo la oportunidad de darle el triunfo a los Grizzlies ante los Sixers y falló, mientras que Hugo González ganó con los Celtics, pero vio acortados sus minutos de juego

Cara y cruz para los dos jugadores españoles que militan en la NBA. Victoria del novato Hugo González con unos Boston Celtics que van a más y que barrieron a los Utah Jazz en el tramo final por 109-129. Y derrota de unos Memphis Grizzlies de Santi Aldama (136-139) que no pudieron celebrar el renacer de un Ja Morant que se fue a los 40 puntos, en parte, por culpa del renacer de otra estrella: Joel Embiid. Y también por culpa del 'rookie' bahameño VJ Edgecombe, que anotó un triple final que cambió el signo del partido en la prórroga.

El ala-pívot canario Santi Aldama salió esta vez desde el banquillo, pero volvió a estar en pista tanto como los dos principales referentes de los Grizzlies y acabó con más de 36 minutos sobre el parquet. El español terminó el partido con 15 puntos, 6 rebotes, 4 tapones y dos asistencias. Uno de esos tapones a Joel Embiid fue uno de los 'highlights' de la noche.

Para su desgracia, Aldama tuvo la posibilidad de darle el partido a los Grizzlies, cuando dispuso de un triple final en el tiempo reglamentario que le habría dado la victoria. Lo falló y el duelo se fue al tiempo suplementario donde ganaron los Philadelphia Sixers. El error no quita que su entrenador, el finlandés Tuomas Iisalo, confíe en él para cerrar una jugada tan importante, donde por lógica deberían ser Ja Morant o Jaren Jackson Jr. los encargados de jugársela.

Sobre todo viendo el partidazo que se estaba jugando Ja Morant, enchufadísimo en ese cuarto cuarto, en el que metió 18 de sus 40 puntos. Tras él, los mejores de los Grizzlies fueron Cedric Coward, autor de 28 puntos y 16 rebotes, los 15 de Aldama, que fueron los mismos que Jaren Jackson Jr. anotó y que, en su caso, complementó con 12 rebotes, y uno más que Jaylen Wells, que se quedó con 14.

En los Sixers, Joel Embiid se marcó un partidazo que alimenta la esperanza de tiempos mejores para el camerunés. El africano rozó un triple doble con 34 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias, y se vio acompañado por Tyrese Maxey, con 34 puntos y 12 asistencias. Paul George aportó otros 17 puntos y VJ Edgecombe, 25.

Los Celtics siguen imparables y Hugo González acumulando minutos

La alegría se la llevó un Hugo González que sigue acumulando experiencia, pero que, en este caso, vio cómo se quedaba en el banco con el partido decidido cuando su entrenador podría haberle dado minutos para seguir acumulando 'horas de vuelo'. Pese a ello, el madrileño se fue a los cerca de 17 minutos y medio de participación, con 3 puntos, 4 rebotes y una asistencia como bagaje.

Los Celtics ganaron (109-129) a los Jazz en Utah con un brutal Derrick White, autor de 27 puntos, con 7 rebotes, 6 asistencias y... 7 tapones, récord en la NBA para un base. Junto a él, otros cuatro jugadores de los Celtics pasaron de los 15 puntos: Jaylen Brown hizo 23, Anfernee Simons anotó 20, Payton Pritchard 18 y Luka Garza 15.

Keyonte George, con 37 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias, fue el mejor de unos Jazz donde también aportaron el bosnio Jusuf Nurkic (26 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias) y el finlandés Lauri Markkanen (2 puntos y 9 rebotes), y que se vieron superados por los de Massachusetts a partir del tercer cuarto.