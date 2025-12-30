Nikola Jokic y los Nuggets ya saben el largo tiempo de baja que le espera

El pívot serbio, según la primera evaluación, ha evitado lo peor, pero tendría que estar cuatro semanas en reposo y luego evaluar cómo está su rodilla

No será lo más temido, pero Nikola Jokic estará ausente de las pistas por un periodo de tiempo que le alejará por primera vez en su carrera de los premios individuales de la NBA. El pívot serbio, que se lesionó esta pasada madrugada la rodilla en una acción fortunita con un compañero, deberá estar en reposo las cuatro próximas semanas y, luego, se le reevaluará la lesión y se decidirá el momento de su regreso.

La buena noticia, en cierto modo, la adelantó a mediodía un medio serbio, Meridian Sport, que señalaba como fuente a los propios Denver Nuggets. Y luego ha sido confirmada por el conocido insider de ESPN Shams Charania. Nikola Jokic sufre una hiperextensión de la rodilla izquierda, una lesión importante, pero que no tiene afectados seriamente los ligamentos, lo que le habría tenido mucho más tiempo parado, ni mucho menos tiene roto el ligamento cruzado, la lesión más típica de rodilla y que le obligaría a decir adiós a la temporada.

“Por supuesto, tenemos que esperar el parte médico oficial, pero a juzgar por las reacciones iniciales, el mejor jugador de baloncesto del mundo podría evitar una larga pausa”, publicaba Matic en dicho medio serbio.

Adelman se temía perder a Jokic toda la temporada

En Denver habrá respirado ante el adelanto de la noticia. "Esta noche voy a divagar. Y divagaré sobre lo que tenemos que hacer de ahora en adelante si -Jokic- está fuera por un tiempo o por mucho tiempo”, reconocía el entrenador de los Denver Nuggets, David Adelman, a la conclusión del duelo que su equipo perdió ante los Miami Heat. El preparador del conjunto de Colorado se temía lo peor. “Él sabía inmediatamente que algo estaba mal. (...) Es parte de la NBA, cualquiera que se lesione es desgarrador, especialmente alguien tan especial como él es. Sabremos más mañana, seguiremos adelante como equipo. Obviamente, ahora mismo, estoy más preocupado por él como persona y la decepción de pasar por algo así", añadía.

Las cuatro semanas que han adelantado que estará ausente como mínimo le dejan fuera de todos los premios a los que aspiraba este año, así como del All Star. Jokic nunca se había perdido más de cicno encuentros desde que aterrizó en la NBA y, viendo su rendimiento en esta temporada, lideraba los pronósticos para llevarse un nuevo MVP en su carrera. El pívot serbio nunca había jugado menos de 69 partidos en una temporada regular y necesita al menos 65 para poder ser incluido en la elección de los premios individuales.

De estar sólo cuatro semanas parado llegaría muy justo, pero las cuatro semanas son sólo un periodo para evaluarlo. Entonces tendrán que ver cómo está su rodilla y decidir cuándo puede volver sin riesgo a las pistas.