El Barça cae en la trampa y los árbitros le dan la puntilla

Xavi Pascual fue expulsado por una doble técnica mediado el tercer cuarto en un partido que el Mónaco se llevó por 74-90 gracias a su mayor fondo de armario

Entre los árbitros y la maestría de Spanoulis, Xavi Pascual encajó la primera derrota en el Palau Blaugrana desde su vuelta. Una derrota, además, dura, en la que fue expulsado y en la que su equipo siempre estuvo por debajo de un Mónaco que supo ganarle (74-90) con las propias armas blaugranas: la defensa.

Independientemente de los errores arbitrales, que los hubo para los dos equipos y no estuvieron nada acertados con sus cambios de decisión, el Mónaco jugó el partido que quería y el Barça no. Ahí estuvo la diferencia. Si no llega a ser por un Darío Brizuela que estuvo colosal y sólo falló un tiro en todo el encuentro o por los triples de Norris, el resultado podría ser vergonzoso. Y eso que fueron 16 los puntos de diferencia...

El equipo de Spanoulis salió con una idea muy clara: parar a Punter. Y lo hizo. Hasta el punto lo desquició que sólo anotó dos canastas en juego en todo el partido. Una en un contragolpe en el que iba solo tras robo y otra cuando ya el partido estaba acabado. Con eso tenía medio partido ganado.

El Barça nota sus importantes bajas

Luego, con continuas rotaciones y una movilidad propia del mayor fondo de armario que tenía, poco a poco se fue escapando en el marcador. Cuando Mike James no estaba, aparecía Niko Mirotic, y, si no, Hayes hacía de las suyas bajo los tableros, donde reinó a placer. El técnico griego no tuvo que tirar ni de Theis, que no cuajó un buen partido, ni de Blossomgame, ni de Strazel... decisivos en otros duelos, pero que esta vez no tuvieron que forzar para que su equipo ganara.

Lo que hemos contado fue la historia de los dos primeros cuartos, en los que el Barça aguantó mientras tuvo el nivel defensivo de su rival, pero en los que el Mónaco tiró de fondo de armario para escaparse cuando la 'unidad B' entró en juego. En ese plan B estaba Brizuela, pero es que en el Mónaco las soluciones eran mucho mayores y siempre estaban ahí.

James, Mirotic, Hayes... una pesadilla

James abrió la lata, Okobo le secundó y Hayes y Mirotic aparecieron en el segundo cuarto, cuando los monegascos se fueron de 21 puntos, la máxima del encuentro. Dos canastas en los 47 últimos segundos antes del descanso encendieron el Palau y dejaron la ventaja en 17 (30-47). Incluso parecían pocos...

El Barça recortó hasta los 11 puntos gracias a Fall y Brizuela, pero Mirotic cortó la sangría y James, con un triple más personal, dio el mazazo. Xavi Pascual entendió que el norteamericano había hecho 'flopping', protestó, vio una técnica y se encendió aún más. Conclusión: dos técnicas, a la calle y tres tiros para James, que añadir al triple. Sólo metió dos, pero la jugada de cinco puntos permitió a su equipo pasar de 12 arriba a 17. Otra vez había que empezar de nuevo.

El Barça, a tirones y con coraje, lo logró, volvió a rozar los diez puntos en más de una ocasión, pero siempre aparecía alguien del Mónaco para ampliar la diferencia. Cuando no era una canasta de Hayes bajo tablero era un lanzamiento lejano de Mirotic o James. Después de hacer un gran tercer cuarto, sólo le habían recortado un punto (53-69).

Pese a ello, no hubo rendición. Y el público se lo premió a sus jugadores. Pero no podían hacer más sin los puntos de Punter, con Vesely y Laprovittola jugando lo mínimo y con las ausencias de Clyburn y Shengelia. El Mónaco sabía cuál era su partido y lo exprimió hasta el final.

Ficha técnica del Barça 74-90 Móonaco

Barça (13+17+23+21): Satoransky (2), Punter (8), Cale (7), Norris (14), Hernángomez (7), -cinco inicial-, Marcos (-), Vesely (-), Brizuela (25), Hernangómez (-), Laprovittola (2), Fall (8), Keita (-) y Parra (1).

Mónaco (22+25+22+21): Okobo (12), James (19), Blossomgame (2), Diallo (9), Theis (7), -cinco inicial-, Strazel (5), Michineau (-), Hayes (15), Tarpey (-), Begarín (-), Nedovic (8) y Mirotic (13).

Árbitros: Sasa Pukl (ESL), Piotr Pastusiak (POL) y Vasiliki Tsaroucha (GRE). Expulsaron por doble técnica al entrenador Xavi Pascual (min.25) por parte del Barça y señalaron otra falta técnica a su segundo poco después. Alpha Diallo, del Mónaco, eliminado por personales.