Barça - Mónaco en directo hoy | Partido de Euroliga 2025-2026 de Baloncesto en vivo

Retransmisión en directo del Barça - Mónaco correspondiente a la 19 jornada de la Euroliga 2025-2026

¡Buenas noches! Arrancamos con nuestra retransmisión en directo del partido entre el Barça y el Mónaco correspondiente a la 19 jornada de la Euroliga 2025-2026, que se va a jugar en el Palau Blaugrana de Barcelona.

El Barça llega a este partido segundo, igualado en la clasificación con Valencia y Panathinaikos , a los que ha ganado en la primera vuelta, con 12 victorias y 6 derrotas; mientras que el Mónaco ha perdido un partido más y cierra los puestos de 'play off' . Sin embargo, los monegascos llegan de ganarle al Madrid y el Barça de caer en Estambul

"Solo con un Palau lleno que tire de nosotros, podemos conseguir la victoria, si no será francamente imposible. El Mónaco es extremadamente difícil en todas las facetas; es uno de los mejores equipos de la Euroliga y está muy bien armado en todas las posiciones, con mucho talento exterior y mucho físico".

El Barça ha conocido hoy que Kevin Punter ha sido designado con el premio al Mejor Jugador (MVP) de la Euroliga en el mes de diciembre , el último galardón del año 2025. El escolta azulgrana ha sido el jugador de la Euroliga más anotador en diciembre con 24,4 puntos por partido, con un 55,1% de acierto en tiros de dos, un 46,9% en triples y un 92,0% en tiros libres.

Alivio para Xavi Pascual, que ya sabe que tendrá a Jan Vesely para jugar ante el Mónaco ; el checo regresa tras ser baja en el último partido por una gripe

El morbo estará, cómo no, en el regreso de Nikola Mirotic . El montenegrino levantó el último título que se ganó en el Palau Blaugrana y, luego, fue cortado y huzo que llegar a un acuerdo de desvinculación muy costoso para el Barça

"Va a ser un gran partido, va a haber mucha calidad... el equipo que esté más sólido y esté más compacto y juegue con más energía se va a llevar el partido"

El Barça busca cerrar el año con la ilusión que ha despertado en las últimas semanas y asegurar uno de los cuatro primeros puestos de la Euroliga ante su verdugo del pasado año, un Mónaco que llega con la mayoría de las estrellas de entonces más el hasta hace dos años ídolo barcelonista: Nikola Mirotic.

Pese a la llegada del montenegrino y a que lograron mantener a Daniel Theis y Mike James, el conjunto monegasco ha vivido una primera parte de la Euroliga algo irregular, con derrotas inesperadas y altibajos en su juego. Eso sí, su capacidad ofensiva es muy difícil de superar y hace unos días lo pudo comprobar el Real Madrid, que tuvo el partido en sus manos en el Principado hasta que apareció Mirotic para decantarlo para el bando monegasco.

El Barça, sin embargo, está demostrando una capacidad defensiva que obliga a sus rivales a tratar de ganarles por resultados cortos. Sólo dos lo han logrado desde que llegó Xavi Pascual. Los dos equipos turcos, Anadolu Efes y Fenerbahçe, y por la mínima.

El Mónaco, por tanto, tendrá que apretarse también en defensa si quiere llevarse este partido, ya que, pese a las importantes ausencias con las que cuenta el Barça, sabe que le van a apretar atrás. En este sentido, son baja segura sus dos principales fichajes, Will Clyburn y Toko Shengelia, y Jan Vesely también se perdió los últimos encuentros, por lo que posiblemente tampoco esté ante los monegascos.

Ante esto hay dos jugadores que han dado claramente un paso adelante. El principal es Willy Hernangómez, que ha pasado de señalado a ser uno de los pilares del equipo. El otro es un Satoransky que ha ido a más desde principios de temporada y está dando su mejor versión con Pascual. Y, además, está Kevin Punter, el mejor jugador de la Euroliga del mes de diciembre, que ha dejado exhibiciones como la que dio ante el Baskonia hace un par de semanas. Con ellos más la defensa, el Barça puede ganarle a cualquiera.