Barça - Mónaco: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

El Barça se enfrenta por primera vez al Mónaco después del 'play off' de la pasada Euroliga y llega al Palau con Nikola Mirotic como estrella

Partido con morbo y ganas de revancha el que van a disputar Barça y Mónaco el penúltimo día de 2025. Será la repetición del 'play off' de la Euroliga de la pasada temporada, en el que todo se resolvió por una canasta de Mike James y un error de Kevin Punter en el quinto partido. Y morbo porque también significará el regreso al Palau Blaugrana de Niko Mirotic, icono barcelonista no hace mucho y cuya marcha significó el final de los títulos en la sección de baloncesto del Barça.

Los monegascos llegan después de ganarle al Real Madrid en un partido muy intenso que resolvió Mirotic en los últimos instantes. Mientras, el Barça llega de encajar en Estambul la segunda derrota desde que Xavi Pascual tomó el mando del equipo. Como la primera, sólo fue por un punto.

Pascual no ha perdido aún en el Palau Blaugrana, pero en este tramo de la temporada está sufriendo mucho por las importantes bajas de Clyburn y Shengelia, a las que se unió este domingo la de Jan Vesely. Por fortuna para el Barça, las bajas han sido contrarrestadas con la aparición del mejor Willy Hernangómez desde que aterrizó en Can Barça hace poco más de dos años. Tomas Satoransky también está ayudando en un momento en el que aún no se cuenta con Juan Núñez y en el que Laprovittola, poco a poco, va a más tras su largo periodo de inactividad.

Con Mirotic, más los puntos de Mike James (16,7), Elie Okobo (12) y Alpha Diallo (12,4), el Mónaco tiene un potencial atacante muy difícil de parar y un gran reto para un Xavi Pascual que pone mucho énfasis en la defensa.

A qué hora es el Barça - Mónaco de la jornada 19 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Barça y el Mónaco, perteneciente a la jornada 19 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este martes 30 de diciembre a partir de las 20:30 horas en el Palau Blaugrana de Barcelona.

Dónde ver en TV y online el Barça - Mónaco de la jornada 19 de Euroliga

Este partido entre el Barça y el Mónaco se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través de M+ Vamos (diales 9 y 50).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.