Jasikevicius pone fin a la racha triunfal del Barça en el último suspiro

El Fenerbahçe bate a los chicos de Xavi Pascual en un final de infarto con un polémica falta que dio a los turcos los tres tiros libres decisivos

Punto y seguido. Aunque el Barça cayó en cancha del Fenerbahçe por 72-71, lo cierto es que los blaugrana firmaron un serio partido que refrenda su gran momento de forma y que deja claro que el presente y futuro del equipo, con Xavi Pascual en el equipo, es realmente halagüeño.

En un encuentro muy igualado y en el que los de la Ciudad Condal supieron recuperarse tras una desventaja de 10 puntos en el primer tiempo, el momento decisivo llegó a 10 segundos del final, cuando los árbitros revisaron una falta personal cometida por el Barcelona que terminó dando tres tiros libres a su rival. Wade mandó los tres lanzamientos para dentro y el conjunto español quedó abocado a un ataque final en el que Kevin Punter no pudo anotar, confirmando así que la escuadra catalana caía tras nueve triunfos consecutivos en competición oficial, cinco de ellos en la Euroliga.

Ese fue el desenlace de un auténtico partidazo. Siendo dos equipos que hacen de la táctica su mayor arma, ya que gustan de estudiar a sus rivales y complicarles la vida hasta el límite, el toma y daca fue una constante salvo por el mejor inicio de los turcos, el cual fue igualado en acierto por un Kevin Punter que lograría hasta 16 de sus 20 puntos en la primera parte para permitir que el Barça llegase al descanso perdiendo por solo dos (37-35).

La labor arbitral, decisiva

Tras el paso por vestuarios nadie pudo marcar diferencias. Mientras Fenerbahçe disfrutaba de un gran número de tiros libres –fueron 24 en total–, el Barcelona solo disponía de cuatro, por lo que necesitaba de otro camino para anotar. En esas apareció Darío Brizuela, que lograría 19 tantos a lo largo del encuentro y que a falta de dos minutos robaba un balón que colocaba a los suyos con cinco puntos de ventaja (61-66). Parecía que los de Xavi Pascual lo tenían controlado, pero un par de errores en ataque y dos triples de los otomanos dejaban la definición del encuentro en un pañuelo. Y sí, en esas los árbitros, mucho más amables con el Fenerbahçe, terminaron por marcar la diferencia.

Pese a la derrota, el Barça continúa muy bien situado en la Euroliga con un balance de 12-6, mientras que Fenerbahçe, con un partido menos por el aplazado con Olympiacos, se sitúa con 11-6.

- Ficha técnica:

72 - Fenerbahce Beko Estambul (17+18+18+19): Horton-Tucker (16), Hall (11), Melli (6), Biberovic (16), Birch (6) -equipo inicial-, Boston (-), Bacot (-), Baldwin (16), Colson (2) y Birsen (-).

71 - Barça (13+20+19+19): Punter (20), Satoransky (-), Cale (4), Norris (11), Vesely (8) -equipo inicial-, Brizuela (19), Parra (-), Hernangómez (4), Laprovittola (2) y Marcos (3).

Árbitros: Tomislav Hordov (CRO), Ioannis Foufis (GRE) y Luka Kardum (CRO). Sin eliminados. Señalaron falta técnica al local Birch (min.21).

Incidencias: partido de la jornada 18 de la Euroliga disputado en el Ulker Sports and Event Hall de Estambul.