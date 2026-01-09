Alineaciones Getafe - Real Sociedad: Alineación probable de Getafe y Real Sociedad en la jornada 19 de LaLiga

Los madrileños llevan sin ganar más de un mes enfrente una Real Sociedad que busca su primera victoria con Matarazzo al frente

Getafe y Real Sociedad serán los encargados de abrir la jornada 19 para los equipos que no están disputando la Supercopa -ya jugada por los clubes implicados-. El encuentro se disputará este viernes a partir de las 21:00 horas en El Coliseum.

El conjunto madrileño llega situado en la décima posición con 21 puntos, a solo siete de los puestos europeos. El equipo de Bordalás atraviesa una mala dinámica y necesita reaccionar cuanto antes: una nueva derrota supondría encadenar cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria.

La Real Sociedad, por su parte, ocupa la decimoquinta plaza con 18 puntos, los mismos que Mallorca y Girona. Tras el buen estreno de Matarazzo en el empate ante el Atlético de Madrid, el técnico estadounidense buscará su primera victoria al frente del conjunto txuri-urdin. Un triunfo permitiría a los donostiarras escalar varios puestos en la clasificación y tomar aire respecto a la zona baja.

Bajas del Getafe CF - Real Sociedad

El Getafe llega con la baja de larga duración de Davinchi, operado del menisco y con un periodo de recuperación estimado de entre tres y cinco meses. También será baja Borja Mayoral, que sufre una lesión de rodilla y no regresará hasta finales de enero. Además, Abu Kamara y Abdel Abqar son duda tras no entrenar con el grupo durante la semana. A ello se suman las ausencias por sanción de Djené y Domingos Duarte, ambos por acumulación de tarjetas amarillas.

La Real Sociedad, cuenta con dos bajas como son la de Iñaki Rupérez, operado del menisco y con regreso previsto para marzo y la de Yangel Herrera, el venezolano está cerca de volver, aunque todavía sigue trabajando al margen en los entrenamientos.

Bordalás busca la primera victoria del año

El técnico alicantino quiere poner fin a la sequía de triunfos, ya que el Getafe no suma los tres puntos desde el 28 de noviembre. Respecto al once alineado ante el Rayo Vallecano, repetirán solo siete jugadores. David Soria será titular en portería. En defensa, las sanciones obligan a cambios: Nyom y Kiko Femenía ocuparán los laterales, mientras que Diego Rico y Juan Iglesias formarán la pareja de centrales.

En el centro del campo, Arambarri, Milla, Neyou y Javi Muñoz se encargarán de sostener el juego. En ataque, ante la ausencia de Mayoral, todo apunta a que Adrián Liso y Álex Sancris serán los encargados de buscar el gol.

Matarazzo confía en el once de su debut

Para su segundo partido al frente del equipo, Matarazzo planea introducir muy pocos cambios y repetir prácticamente el once que empató ante el Atlético de Madrid. Álex Remiro será titular bajo palos. La defensa estará liderada por Zubeldia y Jon Martín, con Sergio Gómez y Jon Aramburu en los costados.El centro del campo lo formarán Carlos Soler, Beñat Turrientes y Brais Méndez, mientras que la responsabilidad ofensiva recaerá en Gonçalo Guedes, Mikel Oyarzabal y Takefusa Kubo.

Onces probables del partido Getafe CF - Real Sociedad, correspondiente a la jornada 19 de LaLiga

Getafe CF: David Soria; Kiko Femenía, Juan Iglesias, Diego Rico, Nyom; Javi Muñoz, Yvan Neyou, Luis Milla, Mauro Arambarri; Álex Sancris y Adrián Liso.

Real Sociedad: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martín, Zubeldia, Sergio Gómez; Beñat Turrientes, Carlos Soler, Brais Méndez; Kubo, Oyarzabal y Guedes.