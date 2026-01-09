Getafe - Real Sociedad, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

El conjunto de José Bordalás recibe al equipo de Pellegrino Matarazzo en El Coliseum, en el encuentro correspondiente a la jornada 19 de LaLiga EA Sports, con una plantilla local, además, con importante y numerosas bajas

Por otro lado, la Real Sociedad, con un Pellegrino Matarazzo que debutó el pasado fin de semana, viene de dos empates consecutivos, lo que les sitúa en la decimoquinta posición de la tabla.

El Getafe recibe esta noche a la Real Sociedad, en el duelo que corresponde a la jornada 19 de LaLiga EA Sports. Los de José Bordalás, por un lado, llegan con bajas importantes como las de Borja Mayoral, Davinchi o Abqar por lesión y Djené y Domingos Duarte por acumulación de tarjetas. El conjunto de Pellegrino Matarazzo, que así analizaba el choque de hoy sin descartar fichajes, por su parte, llega al Coliseum sin Yangel Herrera ni Karrikaburu. El colegiado del partido es Francisco Hernández, que estará acompañado de Juan Luis Pulido en el VAR.

Bordalás, perjudicado por la falta de efectivos en la convocatoria

Bordalás, fue muy claro en la rueda de previa al partido contra la Real Sociedad. El técnico del Getafe afronta el encuentro ante los de Pellegrino Matarazzo con bajas sensibles, lo que lamentó: Las bajas ya las conocemos: los lesionados y los sancionados Djené y Domingos Duarte. El resto están todos disponibles. Las bajas por lesión siguen estando ahí, pero el equipo ha trabajado bien, con ganas e ilusión. Vamos a ver si somos capaces de hacer un buen partido, porque nos enfrentamos a un grandísimo equipo como la Real Sociedad, diseñado para pelear por Europa, con muy buenos jugadores, bien dotados técnicamente y muy dinámicos.

Sin embargo, Bordalás no dudó en alabar a la Real Sociedad. No obstante, el Getafe llega tras no poder vencer en sus últimos cuatro partidos de LaLiga EA Sports, frente a Villarreal, Espanyol, Betis y Rayo Vallecano, lo que deja al equipo en la décima posición del campeonato doméstico. De esta manera, la plantilla azulona volverá a intentar conseguir tres puntos que le hagan poner el foco en los puestos de Europa. Todo ello, ante un equipo como el de Pellegrini Matarazzo que debutó el pasado fin de semana con empate ante el Atlético de Madrid.

Pellegrino Matarazzo, alertado de las amenazas del Getafe

Por su parte, Pellegrino Matarazzo afirmó la dificultad que tiene el encuentro de hoy contra el Getafe: "Sí, somos conscientes y habrá momentos en el partido en el que las sensaciones no sean buenas. Son los momentos en los que necesitas fuerza en tu interior. Si estamos preparados para esto será más fácil medir el trabajo y preparar a los jugadores. En los momentos en los que hay dificultades lo que hay que hacer es buscar dentro del grupo y dentro de cada jugador para seguir estando centrados y conectados, para tirar para adelante".

La Real Sociedad llega en una situación diferente, ya que no gana en LaLiga EA Sports desde el pasado 22 de noviembre a Osasuna. Desde entonces, el conjunto vasco ha firmado tres derrotas y dos empates, lo que les ha dejado en la decimo quinta posición del campeonato doméstico, a tan solo dos puntos del Valencia, que marca actualmente la zona del descenso. Por ello, los de Pellegrino Matarazzo llegan a Getafe con la obligación de, al menos, puntuar, y salir de la zona de abajo.