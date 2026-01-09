Getafe - Real Sociedad: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 19 de LaLiga

El conjunto azulón busca la victoria tras cuatro partidos seguidos sin lograrla ante una Real que se quiere alejar de los puestos de descenso

El partido que abrirá la jornada 19 para los equipos que no participan en la Supercopa de España -ya disputada por los clubes implicados- enfrentará a Getafe y Real Sociedad este viernes en El Coliseum.

El conjunto dirigido por Bordalás ocupa actualmente la novena posición con 21 puntos. En sus últimos cinco encuentros, los azulones solo han logrado una victoria, ante el Elche, por lo que necesitan regresar cuanto antes a la senda del triunfo. De hecho, el Getafe no suma tres puntos desde el 28 de octubre. Como local, su rendimiento ha sido aceptable, con 11 puntos obtenidos en ocho partidos disputados en el Coliseum. Además, el balance histórico entre ambos es favorable al conjunto madrileño, con 14 victorias, 11 empates y 9 triunfos de la Real Sociedad.

La Real Sociedad llega a este encuentro con la intención de prolongar las buenas sensaciones mostradas en el debut de Matarazzo en el empate frente al Atlético de Madrid. El conjunto donostiarra es decimoquinto con 18 puntos y necesita puntuar para alejarse de la zona baja de la clasificación. Aunque acumula cinco partidos sin ganar, en los dos últimos encuentros se ha apreciado una clara mejoría en el juego. Su gran reto vuelve a ser el rendimiento lejos de Anoeta, donde le está costando sumar: solo ha logrado 7 puntos como visitante en lo que va de campeonato.

Getafe No Iniciado - R. Sociedad

Getafe CF - Real Sociedad: fecha y horario del partido de la jornada 19 de LaLiga 25/26

Este encuentro entre el Getafe y la Real Sociedad, tendrá lugar este viernes 9 de enero a las 21:00 horas, en el estadio El Coliseum.

Getafe CF - Real Sociedad: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la decimonovena jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, tanto en su versión web como en su aplicación para móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este dial, como son los casos de DAZN LaLiga (Movistar 55 y Orange 113), en la plataforma de DAZN y LaLiga TV Bar. Además, se podrá ver totalmente gratis en DAZN, al ser el partido en abierto de la jornada 19.

Getafe CF - Real Sociedad: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este viernes entre el Getafe CF y la Real Sociedad, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de https://www.estadiodeportivo.com/. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo de la decimonovena jornada de LaLiga y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas.