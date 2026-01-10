Aramburu, autor del gol del triunfo de la Real Sociedad, se lo dedica a Venezuela: "Sé que no están pasando por un buen momento"

El lateral derecho de Caracas marcó el gol de la victoria txuri urdin sobre la bocina y tras el partido dedicó el tanto a su país tras el arresto de Nicolás Maduro por Estados Unidos

La Real Sociedad consiguió anoche un importantísimo triunfo ante el Getafe que le permiten de momento distanciar en cinco puntos de la zona de descenso a la espera de lo que hagan sus rivales esta jornada. El gol de Jon Mikel Aramburu en el minuto 96 fue celebrado por todo lo alto en el banquillo txuri urdin dando así el venezolano la primera victoria a Pellegrini Matarazzo tras el empate cosechado en su debut frente al Atlético de Madrid.

Tras el partido, el defensa de Caracas no pudo evitar acordarse de su país tras los últimos acontecimientos con la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y su posterior extradición a Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores. "Se lo dedico a mi familia y a mi país, que sé que no están pasando por un buen momento", admitía el lateral derecho tras una semana en la que ha estado muy atento de lo que ha pasado en su país de nacimiento.

Nacido en Caracas con raíces vascas, Aramburu se formó en la cantera de Zubieta pero siempre ha estado muy ligado a su país de nacimiento, de hecho, es internacional con la 'Vinotinto' desde 2023, con la que ha jugado ya 18 partidos oficiales, incluida la Copa América de 2024.

El cambio con Matarazzo y los pequeños detalles

En cuanto al partido y su análisis del mismo, Aramburu reconocía sentirse "muy feliz" por haber podido marcar el gol del triunfo. "He podido ayudar al equipo con tres puntos en un campo muy complicado. El gol del Getafe nos hundía porque creo que merecimos mucho más. Tuvimos ocasiones para marcar el segundo gol de la tranquilidad. No lo hicimos y el fútbol es así. Si no marcas, el rival aprieta, sobre todo en este campo. Pero gracias a esa última jugada pudimos ganar el partido", explicaba el defensa de la Real Sociedad en declaraciones a Movistar Plus.

Preguntado sobre qué ha cambiado con la llegada de Pellegrino Matarazzo al banquillo, el venezolano desveló que el estadounidense les avisó de que el partido no iba a ser "bonito" y reconoció que todos los jugadores "sabían" a qué se juega en el Coliseum. "Eran tres puntos que había que buscar porque los necesitábamos y ha podido ser. No sé qué ha cambiado (con la llegada del nuevo entrenador), pero el equipo está más junto, más compacto, va a todas las pelotas como si fuera la última y aquí están los resultados", concluyó.