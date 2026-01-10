Pellegrino Matarazzo revoluciona el once de la Real Sociedad y aumenta la competencia: "Los jugadores que se ganan los minutos, tendrán sus minutos"

El técnico estadounidense de la Real Sociedad apostó por repetir el mismo once ante el Getafe que mostró frente al Atlético de Madrid, dejando en el banquillo a jugadores como Zubeldia y Gorrotxategi. Su explicación fue clara y el rendimiento inmediato que necesita Matarazzo lo empujan no tocar lo que ya funcionó en Anoeta

La Real Sociedad se reencontró con la victoria y suma dos partidos consecutivos, de la mano de Pellegrino Matarazzo, sin conocer la derrota. Frente al Atlético de Madrid, el equipo donostiarra mereció algo más que el empate, aunque finalmente la victoria no llegó. Ante el Getafe, un gol en el minuto 90 de Juanmi contrarrestaba la ventaja 'txuri-urdin', pero Aramburu, sobre la bocina, dio los tres puntos al cuadro vasco. Parte del reciente éxito de Matarazzo en la Real Sociedad recae sobre el once con el que el estadounidense arranca los partidos. La clave del éxito, según señala el propio entrenador, recae sobre recompensar el rendimiento, algo que de momento está dando sus frutos en Anoeta. "Los jugadores que se ganan los minutos, tendrán sus minutos", destacó Matarazzo que lanza un aviso muy serio a sus jugadores.

Pellegrino Matarazzo premia el rendimiento inmediato en la Real Sociedad

Tras acabar el partido, Matarazzo señaló el chip que ha cambiado en la Real Sociedad para que los resultados empiecen a estar de cara y pone el foco en los entrenamientos, en los jugadores y en sus estados de forma. "Jugamos tres partidos en diez días. Los jugadores que se ganan los minutos, tendrán sus minutos. Me gusta recompensar el rendimiento", destacó un Matarazzo que repitió el mismo once que ante el Atlético de Madrid, dejando en el banquillo a Zubeldia y Gorrotxeteg,i que se perdieron el debut del estadounidense por sanción. "Los chicos que jugaron hoy rindieron muy bien juntos en el último partido contra el Atlético. Por eso tuvieron la oportunidad de volver a jugar juntos. Ciertamente había una o dos opciones para cambiar. Al final, creo que es importante que todos se ganen su sitio en el once inicial. Estos chicos rindieron la semana pasada y volvieron a hacer un buen trabajo hoy", subrayó el entrenador de la Real Sociedad cuya persistencia con el once, de momento, le está dando resultado.

A Zubeldia y a Gorrotxategi les toca esperar en la Real Sociedad

Lo más llamativo de la segunda alineación que saca Matarazzo desde que es entrenador de la Real Sociedad no es la repetición del once, si no haber dejado fuera de él a jugadores como Zubeldia y Gorrotxategi, que eran claves en el desarrollo del juego para Sergio Francisco. Ambos jugadores para el de Irún eran insustituibles y, tras perderse el debut de Matarazzo por sanción, apuntaban a regresar al once frente al Getafe. Ninguno de los dos lo hicieron aunque el centrocampista vasco entró en la segunda mitad para sustituir a un Turrientes que se marchó renqueante y con molestias. El de Beasain ha pasado de olvidado por Sergio Francisco a jefe de la medular, junto a Carlos Soler, con un Matarazzo que apuesta por el rendimiento inmediato para dar alas a una Real Sociedad que coge aire de la mano del estadounidense.