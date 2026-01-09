Pellegrino Matarazzo destaca la clave de la victoria: "Es una seña de identidad muy importante para lo que viene"

El entrenador de la Real Sociedad analizó en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, su primera victoria en el banquillo del conjunto vasco, sufrida pero lográndola con el gol final de Aramburu de cabeza

La Real Sociedad salió victoriosa de su enfrentamiento ante el Getafe en El Coliseum, en el encuentro correspondiente a la jornada 19 de LaLiga EA Sports. Los de Pellegrino Matarazzo consiguieron los tres puntos gracias a los goles de Brais Méndez y Aramburu, en el último minuto. Por ello, el técnico logró su primer triunfo derrotando al conjunto de José Bordalás, que logró empatar en el 90' pero no pudieron sobreponerse al tanto final. Por ello, el entrenador del equipo vasco ha analizado el encuentro ante los medios de comunicación, en rueda de prensa.

Pellegrino Matarazzo y el "final dramático"

De esta manera, Pellegrino Matarrazo, que no descartó fichajes en el día de ayer, analizó el triunfo de la Real Sociedad: "Un final muy dramático. En esos momentos piensas en las ocasiones que hemos tenido en la segunda parte para haber podido meter antes el segundo gol, pero también pienso en estar conectado, en poder ayudar a los jugadores dándoles inputs, y en general muy contento por la reacción en esos minutos ganando duelos, generando faltas a favor, y creo que es una seña de identidad de este equipo muy importante para lo que viene"

Por otro lado, Pellegrino Matarazzo quiso recordar el empate de la semana pasada contra el Atlético de Madrid: "En el primer partido también se vieron algunas de las cosas que hemos ido trabajando. Para hoy trabajamos para correr detrás de la línea o hacer movimientos de ruptura, para generar espacios, y nos costó en la primera parte pese a ese golazo de Brais, que no fue tanto una jugada trabajada. En la segunda parte sí que nos parecimos más a lo que queríamos con presión alta y recuperaciones en campo contrario, con esos movimientos para generar espacios, y en general es un partido para seguir viendo y mejorando".

Aramburu destaca la felicidad tras conseguir el gol de la victoria de la Real Sociedad

Además, Aramburu analizó la victoria de la Real Sociedad, que se despidió en el día de ayer de Umar Sadiq: "Muy feliz. He podido ayudar al equipo con tres puntos en un campo muy complicado. El gol del Getafe nos hundía porque creo que merecimos mucho más. Tuvimos ocasiones para marcar el segundo gol de la tranquilidad. No lo hicimos y el fútbol es así, si no marcas te aprietan. Pero gracias a esa última jugada pudimos ganar el partido".

Por último, el defensa de la Real Sociedad fue preguntado por lo que ha cambiado el equipo con la llegada de Pellegrino Matarazzo: "Eran tres puntos que había que buscar porque los necesitábamos y ha podido ser. No sé qué ha cambiado, pero el equipo está más junto, más compacto, va a todas las pelotas como si fuera la última y aquí están los resultados".