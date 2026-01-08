Matarazzo no descarta fichajes y explica el dejar fuera a Karrikaburu: "La semana pasada dejé a Goti fuera"

El entrenador de la Real Sociedad ha comparecido en rueda de prensa antes del partido contra el Getafe CF en la cual ha explicado cómo afronta el club el mercado de fichajes de invierno. También ha razonado sobre dejar fuera de la convocatoria a Karrikaburu y cómo se encuentra Yangel Herrera de su lesión

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, ha comparecido ante los medios de comunicación antes del partido que su equipo va a jugar este viernes contra el Getafe CF. El técnico de Estados Unidos ha dejado la puerta abierta a hacer fichajes en el mes de enero, ha explicado las razones por las que ha dejado fuera de la convocatoria a Jon Karrikaburu y por las que ha entrado esta vez Mikel Goti y también ha desvelado que la recuperación de Yangel Herrera va por bien camino.

Pellegrino Matarazzo no ha descartado el fichaje de un delantero durante este mercado de invierno. "Tenemos a Oyarzabal, Oskarsson y Gonzalo Guedes, que puede jugar ahí. Sadiq ha salido, pero tenemos nueves. Estamos estudiando el potencial de la plantilla, viendo sus características. Quiero lograr conexiones entre estos jugadores. Hay distintas opciones, a ver qué decidimos".

A continuación, el entrenador de la Real Sociedad ha explicado por qué ha dejado fuera de la convocatoria del partido contra el Getafe CF a Jon Karrikaburu, que está abierto a irse al Racing de Santander. "Estoy abierto a todos los jugadores en la plantilla. No he visto ningún rumor acerca del Racing. Elijo la lista de convocados considerando hacer una convocatoria equilibrada, en función del rendimiento en los entrenamientos. Compenso a los jugadores que entrenan bien. La semana pasada dejé a Goti fuera".

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, analiza al Getafe CF y desvela que la recuperación de Yangel Herrera va por buen camino

Matarazzo también ha analizado al Getafe CF. "Es importante entender que es un rival diferente al anterior. Es un equipo muy bueno en el juego directo, bien organizado en defensa, compiten muy bien. Saben cómo jugar cuando se adelanta. Lo primero es ser agresivos y estar concentrados y tenemos buenos jugadores para ganar".

El entrenador de la Real Sociedad también ha reflexionado sobre su debut contra el Atlético de Madrid. "No sé si dije que estaba satisfecho. No creo. Teníamos sensaciones encontradas, porque jugamos para ganar. Encantado de ver que los chicos estaban conectados entre sí y que competían de manera óptima. Pero queríamos ganar y crear más ocasiones. Y defender mejor. Hay luces y sombras en cada partido. Esta semana reflexionamos sobre los pequeños detalles del partido. Ya nos hemos concentrado en este partido considerando las características del rival".

Finalmente, Pellegrino Matarazzo ha dicho que la recuperación de Yangel Herrera va por buen camino. "Estoy encantado de ver a Yangel Herrera aparecer en el campo de entrenamiento. Ha trabajado muy fuerte en el gimnasio. Está preparado para volver, pero debe volver y quedarse. No vamos a apresurar las cosas. Que cuando vuelva, se quede. Tengo ganas de verle, es un perfil diferente, más físico, un estilo distinto, nos ofrecerá nuevas oportunidades".

La convocatoria de la Real Sociedad para el partido de LaLiga contra el Getafe CF

Esta es la convocatoria de la Real Sociedad para el partido contra el Getafe CF, correspondiente a la jornada 19 de LaLiga: Remiro, Marrero, Arana, Aramburu, Aihen Muñoz, Gorrotxategi, Zubeldia, Elustondo, Barrenetxea, Turrientes, Óskarsson, Oyarzabal, Guedes, Kubo, Caleta-Car, Sergio Gómez, Carlos Soler, Odriozola, Zakharyan, Goti, Brais Mendez, Sucic, Marín y Jon Martín.