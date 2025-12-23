La Real Sociedad busca soluciones al calvario de Yangel Herrera: "Lo tenemos que mirar"

El venezolano, el fichaje más caro del pasado verano, apenas ha podido participar en dos encuentros desde que aterrizó en Anoeta, donde reconocen que su situación "no es normal", de ahí que se trabaje internamente para detectar el problema y corregirlo "cuanto antes"

La Real Sociedad arranca una nueva etapa bajo el mando de Pellegrino Matarazzo, quien dejó claro en su presentación que su principal misión no es otra que obtener "la mejor versión de una gran plantilla". Ese es el mensaje que todos en el club txuri urdin quieren transmitir. Más allá de la posibilidad de acudir al mercado de enero para reforzarse, existe confianza plena en los mimbres con los que va a poder trabajar en los próximos días el técnico estadounidense. Pero hay un caso singular que preocupa, y mucho, en Anoeta.

Una importante inversión sin resultado de momento

Todas las miradas apuntan a Yangel Herrera, cuyo calvario parece no tener fin. El internacional venezolano fue el fichaje más caro del pasado verano y había muchas esperanzas depositadas en él. Tras intentar en un primer momento la contratación del argentino Equi Fernández, que acabó firmando por el Bayer Leverkusen, el club donostiarra echó el resto en la recta final del mercado y llegó a un acuerdo con el Girona cifrado en 11 millones de euros y uno más en variables. Pero tres meses y medio después de estampar su firma hasta 2030, apenas se le ha podido ver sobre el césped.

Los número de Yangel Herrera en la Real Sociedad

Tras jugar las dos primeras jornadas de LaLiga con el conjunto catalán, el centrocampista cayó lesionado en la segunda de ellas frente al Villarreal y aterrizó en Anoeta convaleciente de una dolencia que le impidió debutar hasta el 19 de octubre, cuando fue titular en el empate ante el Celta de Vigo en Balaídos. Repetiría en el once de Sergio Francisco a la jornada siguiente, en casa frente al Sevilla FC. Pero pasada la media hora se tuvo que retirar y desde entonces no ha vuelto a aparecer sobre el césped.

El club txuri urdin informó entonces de una lesión en sóleo de su pierna derecha y de una posterior recaída el pasado 19 de noviembre. Pero cuando todo apuntaba a que se encontraba en la recta final de su recuperación, el ex del Manchester City ha vuelto a romperse, ahora en la otra pierna. De este modo, solo suma 90 minutos como realista y ya se ha perdido la siete últimas jornadas de LaLiga y los tres encuentros de la Copa del Rey. Una convalecencia que unida a la inicial eleva a 15 los encuentros en los que no ha estado disponible por lesión desde que llegó.

Erik Bretos: "Nunca ha tenido tantas lesiones"

“No estamos contentos. Yangel es un jugador muy importante para nosotros y queremos que esté recuperado cuanto antes. No es normal lo que pasa, porque no podemos decir que siempre ha tenido lesiones... Sí, ha tenido lesiones, pero no tantas como ahora. Por eso tenemos que mirar hacia adentro, para que esté apto cuanto antes”, aseguró al respecto el director deportivo, Erik Bretos, durante la presentación oficial de Matarazzo.

De las palabras del donostiarra, por tanto, se deduce que en el seno de la Real Sociedad ya se trabaja internamente para tratar de poner remedio a una situación anómala en el plano médico. Algo que en muchos casos ha llevado a otros futbolistas a visitar a especialistas diferentes a los de su club para para tratar de encontrar una solución.