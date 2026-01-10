Brais Méndez resurge con Matarazzo: "Nos está apretando y nos está exigiendo, lo necesitábamos"

El atacante de la Real Sociedad abrió el marcador en Getafe con un zurdado inapelable, su cuarto gol de la temporada y el primero con 'Rino' en el banquillo: "Creo que vamos a ir hacia arriba"

Dos partidos de Pellegrino Matarazzo en el banquillo de la Real Sociedad y dos titularidades para Brais Méndez. El nuevo técnico txuri urdin parece tener bastante claro el rol del gallego en su esquema, dándole desde el primer momento las manijas del juego ofensivo. Y el de Mos no ha tardado en darle la razón. Anoche, el mediocentro firmaba su cuarto gol de la temporada, el primero con Matarazzo en el banquillo y para abrir el marcador en el Coliseum con una gran volea de zurda desde la frontal del área que sorprendía a David Soria.

Ya en la segunda parte Matarazzo cambiaba al gallego para darle media hora de juego al craota Luka Sucic y tras el choque, Brais Méndez analizaba así el triunfo donostiarra considerando que como justa la victoria. "Hemos hecho muchos méritos y teníamos que haber sentenciado mucho antes, pero no ha podido ser, el equipo ha terminado sufriendo, sabíamos que iba a ser complicado pero la victoria es justa", reconocía el jugador albiazul.Preguntado sobre qué ha cambiado con la llegada de Matarazzo y si le pide algo diferente, Brais dijo: "Nos está apretando y nos está exigiendo, y lo necesitábamos. Estamos muy contentos con el míster y creo que vamos a ir hacia arriba".

El propio técnico txuri urdin destacó también la importancia del gol de Brais Méndez en sala de prensa. "Intentamos generar ocasiones. Preparamos intentar generar espacios. Conseguimos el golazo de Brais en la primera parte y en la segunda nos parecimos más a lo que creíamos con presión alta, recuperaciones en campo contrario y movimientos para generar espacio. En general es un partido para seguir mejorando. Hay algunas ideas tanto de este partido como del anterior, pero seguiremos viendo", apuntó.

La importancia de Brais Méndez más allá del banquillo

Con este gol, Brais Méndez suma ya un total de cuatro esta temporada aunque su última diana fue hace casi dos meses, allá por el 22 de noviembre ante Osasuna. A estos cuatro tantos hay que sumar además dos asistencias, demostrando que sigue siendo un jugador importante para la Real Sociedad más allá de quien esté en el banquillo.

Brais Méndez ha sido titular en 14 de los 19 jornadas de LaLiga y tan sólo se quedós sin convocar en la jornada 4 frente al Real Madrid. Ha tenido participación en 18 duelos ligueros además de uno en Copa del Rey, en dieciseisavos de final frente al Eldense. En una Real Sociedad que ha tenido muchos problemas para generar peligro, la resurección goleadora de Brais Méndez es sin duda una gran noticia para el club y para Matarazzo.