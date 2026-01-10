Zarpazo de Kubo en la Real Sociedad tras la destitución de Sergio Francisco y la llegada de Pellegrino Matarazzo

El japonés de la Real Sociedad suma dos asistencias y dos actuaciones brillantes a las órdenes de Matarazzo, que ha cambiado la mentalidad y dinámica de Kubo tras la marcha de Sergio Francisco. El nipón vuelve a sentirse protagonista con el estadounidense al que devuelve la confianza ciega puesta en él

Si algo ha cambiado en la Real Sociedad con la llegada de Pellegrino Matarazzo al banquillo tras la destitución de Sergio Francisco es la mentalidad de los jugadores, especialmente la de Take Kubo que vuelve a ser determinante para el cuadro vasco. El japonés de la Real Sociedad ha firmado 2 asistencias desde que el estadounidense se sienta en el banquillo y ha sacado a relucir su mejor versión. En Anoeta celebran la vuelta de uno de sus mejores futbolistas y se aferran a que el nipón tenga continuidad en el juego para abandonar los fantasmas del pasado y escalar posiciones en busca de Europa.

Kubo renace con Matarazzo tras la destitución de Sergio Francisco en la Real Sociedad

El renacer de Kubo ha sido antes de lo esperado. Matarazzo ya anunció que el extremo sería una figura clave en sus planes y es que lo que necesitaba el nipón era solo eso, confianza y protagonismo. Kubo, motivado por la idea del estadounidense, se ha vuelto a ilusionar en la Real Sociedad, en la que quiere seguir jugando dejando de la do las ofertas o intereses de equipos que llegan a la mesa de la dirección deportiva. Desde que Sergio Francisco, con el que tuvo sus más y sus menos, fue destituido y Pellegrino Matarazzo se hizo cargo del equipo, el nivel de Kubo se ha multiplicado y su presencia en la parte ofensiva del cuadro donostiarra es más que evidente.

Frente al Atlético de Madrid, Kubo firmó la jugada del gol asistiendo a Guedes en un partido dónde el japonés se llevó el MVP del partido tras un gran actuación. Frente al Getafe, Kubo volvió a mostrar su electricidad, siendo el atacante que más peligro llevaba al área rival. Con el empate 1-1, el japonés firmó una gran asistencia a la salida de un córner para que Aramburu pusiese el 1-2 en el marcador y diese la primera victoria del año y de la era Matarazzo a la Real Sociedad.

Bordalás aventuró el partidazo de Kubo ante el Getafe

Y es que la figura de Kubo ya apuntaba a ser el centro de todas las mirada antes de que comenzase el partido. El propio Bordalás destacó la importancia y el nivel que el nipón estaba demostrando a las órdenes de Pellegrino Matarazzo y aventuró lo que más tarde ocurriría sobre el césped. "He tenido la suerte de tener a Take a mis órdenes y no me sorprende lo del otro día contra el Atlético. Es un magnífico jugador, un chico al que quiero muchísimo y le tengo un cariño muy especial", comenzó diciendo el entrenador azulón. "Es un jugador fantástico, con un protagonismo increíble en la Real desde que llegó y, para mí, uno de los mejores jugadores del equipo. Sabe asociarse, tiene velocidad y Take es un jugador formidable", destacó Bordalás que acabó felicitando tras el partido al atacante japonés de la Real Sociedad.